“Нет рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитником Европы. Предоставление Украине самолетов F-16 станет наилучшей инвестицией текущего десятилетия в безопасность Европейского континента”, - подчеркнул Кулеба.

Министр убежден, что страны Евросоюза способны играть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине современной боевой авиации и продемонстрировать таким образом свое стратегическое лидерство, передает пресс-служба украинского МИДа.

“Необходимо как можно быстрее приступить к обучению украинских пилотов на самолетах западного типа, чтобы на момент их предоставления мы сразу могли их применять. Это будет спасать жизнь наших солдат и гражданских и гарантировать превосходство Украины над врагом в воздухе”, - отметил министр.

Министр подчеркнул, что предоставление Украине F-16 и интеграция противовоздушной и противоракетной обороны Украины и соседних стран ЕС завершит формирование инфраструктуры мирного европейского неба.

Отметим, Украина просит предоставить ей американские истребители четвертого поколения F-16. Это - многоцелевые самолеты, способные выполнять роль как истребителя для ведения воздушного боя, так и бомбардировщика. Европейские страны не могут передать их самостоятельно, поскольку для этого нужно разрешение страны-производителя, США.