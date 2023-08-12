Кулеба: Киев сделает все, чтобы призывы к переговорам угасли

В разных странах мира начинают раздаваться голоса в пользу мирных переговоров в войне между Россией и Украиной, однако Киев сделает все, чтобы подобные призывы затихли. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку. Украинские СМИ приводят отрывки из этой беседы в субботу, 12 августа.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень... Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", - цитирует главу украинского МИД, в частности, онлайн-издание "Срана.ua".