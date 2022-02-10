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Украина не отказывается от выполнения Минских соглашений, но исключает прямой диалог с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Dmytro Kuleba
Dmytro Kuleba
© AFP / Scanpix

Украина не намерена выполнять Минские соглашения на условиях России. Киев не отказывается от выполнения договоренностей, но исключает прямой диалог с самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга в среду, 9 февраля. "Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул он.

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При этом министр указал на наличие "подлинных шансов дипломатического решения" конфликта вокруг Украины. "Ситуация остается напряженной, но контролируемой", - отметил Кулеба.

У стран-участниц "нормандского формата" - Германии, Франции, России и Украины - имеются разногласия по ряду вопросов, связанным с выполнением Минских соглашений. Советники лидеров стран "нормандской четверки" 10 февраля проведут очередные переговоры в Берлине. По словам Кулебы, основной целью украинской делегации на встрече станет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы.

МИД Украины: Законы ФРГ не запрещают поставку оружия Киеву

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) он поднял вопрос возможных поставок вооружений Киеву со стороны Берлина. "Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. Мы проанализировали всю вашу нормативную базу и нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине. Это политическое решение. Если это чисто политическое решение, значит оно может быть, по крайней мере частично, модифицировано", - объяснил Кулеба.

Федеральное правительство Германии, в отличие от властей других стран НАТО, отказывается поставлять оружие Украине. Такая позиция Берлина вызывает резкую критику не только в Киеве, но и в Польше, балтийских странах, а также в ряде других государств.

По словам Кулебы, президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита 8 февраля в Украину не обсуждал вопрос о невхождении Украины в НАТО. "Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера не поднимался", - заявил Кулеба.

Кризис в отношениях Запада и России

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Кремль отрицает планы вторжения в Украину и обвиняет Запад в ее вооружении и проведении маневров у российских границ. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе закончилась безрезультатно. Западные державы призывают Россию отвести войска от границы Украины и грозят беспрецедентными санкциями.

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