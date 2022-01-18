Кто выдал Анну Франк нацистам? Спустя 77 лет вычислили главного подозреваемого

Нацисты обнаружили Анну и других членов ее семьи и друзей, в общей сложности восемь человек, в Амстердаме 4 августа 1944 года. До этого они успешно скрывались почти два года в тайном укрытии в складском помещении на берегу канала. Всех их депортировали в концлагеря; 15-летняя Анна с сестрой Марго погибли в лагере Берген-Бельзен в начале 1945 года.

Однако в этой истории долгое время оставалась одна большая загадка: кто же их предал?

Статьи по теме: В Амстердаме обнаружили неизвестные ранее игрушки Анны Франк

В послевоенное время выдвигались самые разные гипотезы и назывались имена десятков возможных предателей и соучастников этого преступления, а Музей Анны Франк, в 2016 году проводивший собственное расследование, даже предположил, что Анна и прятавшиеся вместе с ней люди могли быть обнаружены по чистой случайности.

Такой вывод не устраивал многих, и шесть лет назад за это дело взялась команда из двух десятков историков и криминалистов. На основе огромного объема обработанной информации они назвали главного, с их точки зрения, подозреваемого. Неожиданно им оказался малоизвестный еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг, который мог пойти на такой шаг, чтобы спасти собственную семью.

В фильме об Анне Франк подробности тех событий воспроизведены весьма точно. Война шла к концу, по радио передавали новости о наступлении союзников, и люди, почти два года скрывавшиеся на чердаке пакгауза, надеялись, что скоро весь этот ужас для них закончится.

Но 4 августа 1944 года, когда отец Анны Франк Отто давал урок английской грамматики сыну своих друзей, которые вместе с семьей Франк скрывались от нацистов в тайном убежище, на лестнице раздались тяжелые шаги - немцы обнаружили их.

Отто, единственный из всех восьмерых переживший войну, после возвращения из Освенцима жаждал узнать всю правду. Однако власти Нидерландов мало чем могли ему помочь. Следователей катастрофически не хватало (многих нацистских коллаборационистов пришлось уволить), а оставшиеся были по горло заняты другой, не менее важной, с их точки зрения, работой, так что дело это так и осталось бы нераскрытым, если бы не жадность немецкого офицера, который руководил арестом.

Когда обершарфюрер СС Карл Йозеф Зильбербауэр приказал пленникам следовать в штаб-квартиру гестапо, Анна взяла портфель отца. Но Зильбербауэр вырвал у нее портфель, высыпал его содержимое на пол и стал набивать его ценностями, в том числе золотом, которое оставалось у стоматолога Фрица Пфайфера, который скрывался на складе вместе с остальными. Так что если бы не жадность эсэсовца, мы бы никогда не узнали про дневник Анны - он выбросил его на пол вместе с другими документами.

После ухода немцев дневник забрала Мип Гиз, одна из женщин, помогавших семье Франк, и позже передала его Отто.

Дневник этот был переведен на десятки языков мира, по его мотивам был снят художественный фильм, ну и, конечно же, было проведено множество расследований с целью выяснить, кто же предал Анну. Однако поскольку однозначного ответа никто так и не смог дать, в 2016 году двое голландских кинематографистов, Дейс Вайенс и его друг Питер ван Твиск, решили снять фильм, в котором группа экспертов провела бы собственное расследование и расставила бы точки над i.

Группа, в состав которой вошли криминалисты, историки, специалисты по цифровой обработке больших объемов информации и даже отставной агент ФБР, начала с того, что внимательно изучила все предыдущие версии прежде, чем выдвигать свою собственную.

Эксперты составили обширную базу данных по доносчикам, пособникам нацистов, полицейским рапортам и другим историческим документам.

На основе информации о месте, где прятались евреи, мотивах, которыми могли руководствоваться потенциальные предатели, физической возможности доноса и других данных они сузили круг подозреваемых.

Сначала они решили убедиться в том, что рейд был целенаправленным, поскольку нельзя было исключать вероятность того, что немцы собирались заняться мародерством и случайно наткнулись на прятавшихся на складе людей. В результате они смогли убедиться в том, что нацисты точно знали, за чем они пришли, и это были не ценности.

При этом они отмели и первоначальную версию о том, что предателем был менеджер склада Виллем ван Маарен, которого Отто в 1945 году подозревал в первую очередь.

В самом деле, ван Маарен был мелким жуликом, вполне мог знать о существовании тайных комнат, потому что многие склады были построены по одному типу, и после войны признался, что приворовывал на складе.

Его очень интересовало, что творится в помещении, особенно в нерабочие часы, и он даже оставлял на столах карандаши и сыпал на пол муку, чтобы узнать, не ходит ли там кто по ночам.

Однако узнав об обстоятельствах звонка, сообщившего немцам о прятавшихся на складе евреях, следователи исключили ван Маарена, поскольку на тот момент у него не было доступа к телефону и, к тому же, он был слишком мелкой сошкой, чтобы звонить такому высокопоставленному офицеру.

Согласно другой версии, причастной к аресту Анны и ее друзей могла быть печально известная Анс ван Дайк. Когда ее сдали немцам, она согласилась работать на них и под видом бойца Сопротивления втиралась к людям в доверие, выдав нацистам более 200 человек. Она орудовала недалеко от того места, где пряталась Анна, и вполне могла узнать о тайной комнате. Однако как выяснилось, на момент ареста Анны ван Дайк выполняла задание немцев в Утрехте, пытаясь проникнуть там в ряды Сопротивления.

Падало подозрение и на Нелли Воскейл, сестру Беп Воскейл, которая помогала семье Франк. По крайней мере, так думал и ее сын. Нелли связалась с австрийским нацистом, отправилась с ним во Францию, где работала на вермахт, и из-за этого рассорилась с семьей.

"Отправляйтесь к своим евреям!", - крикнула она как-то во время семейной ссоры своей сестре и отцу, которые помогали спрятавшимся на складе людям. То есть она или точно знала, или догадывалась, что происходит, несмотря на все старания держать в тайне место, где прятались семья Франк и их друзья.

В конечном счете следователи отмели и эту версию, поскольку с их точки зрения настоящего предателя позже вычислили сам Отто Франк и Мип Гиз, которые писали, что предателем был мужчина, еврей, и его уже нет в живых.

Чужой среди своих

Просмотрев результаты предыдущих расследований и применив современные криминалистические методы проверки подлинности документов, специалисты сосредоточили свое внимание на анонимной записке, полученной Отто Франком вскоре после его возвращения в Амстердам. В ней говорилось, что прятавшихся на чердаке предал некто Арнольд ван ден Берг, который сообщил нацистам и несколько других адресов, по которым скрывались евреи.

Ван ден Берг был нотариусом и, что немаловажно, членом Еврейского совета (юденрата), созданного по требованию немцев в оккупированных Нидерландах для руководства местной еврейской общиной.

Юденрат вызывал недовольство у сторонников Сопротивления, по мнению которых он лишь содействовал планам нацистов по истреблению евреев.

Тем не менее, юденрат объективно также помогал евреям выживать в условиях, которые становились все более невыносимыми.

К примеру, когда евреям запретили заходить в магазины и на рынки, юденрат изыскал обходные пути добывания продуктов; когда еврейским детям запретили посещать школы, он же организовал альтернативное образование. Юденрат обеспечил теплой одеждой евреев, которым не разрешали брать с собой в концлагерь зимние вещи. Даже неоплачиваемая работа в совете могла спасти людей от отправки в газовые камеры.

Наведя справки о ван ден Берге, следователи выяснили, что он смог добиться того, чтобы его перестали официально считать евреем, и вышел из состава совета, однако это мало чем помогло ему. Новый владелец бизнеса, конфискованного у ван ден Берга, решил, что его обманули, и подал жалобу, в результате которой нотариуса опять причислили к евреям, и он вместе с семьей вновь лишился какой-либо юридической защиты. И все же в лагерь его семью не отправили. Почему?

По теории следователей, ван ден Берг во время работы в юденрате мог узнать адреса тайных убежищ и сдать их немцам в обмен на свою жизнь и жизнь близких. Когда Отто Франк узнал об этом, он мог понять мотивы нотариуса, такого же, как он, еврея, готового на любой шаг ради спасения семьи, поэтому он и не стал предавать огласке его имя.

Все это звучит очень убедительно, тем более что факт получения Отто анонимной записки можно считать непреложным и сам он скорее всего поверил в это. Но можем ли мы быть на все 100% уверенными в том, что настоящий предатель найден?

Вы сами можете сделать вывод, ознакомившись с книгой канадской писательницы Розмари Салливан "Предательство Анны Франк", написанной по результатам этого нового расследования , которая поступит в продажу 18 января.

Но так или иначе, расследование с самого начала не ставило своей целью привлекать кого-то к ответственности (тем более что ван ден Берг, по данным голландской газеты de Volkskrant, скончался еще в 1950 году). Скорее, это была попытка пролить свет на одну из самых больших загадок Нидерландов военных времен и заодно показать, какими непреодолимыми - от животных инстинктов и жажды наживы до стремления сохранить собственную жизнь и жизнь своих близких - могли быть мотивы для предательства и сотрудничества с нацистами.