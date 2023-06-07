На правом берегу Днепра затоплены 1852 дома и эвакуированы 1457 человек, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он заявил, что интенсивность подтопления уменьшается, но вода по-прежнему прибывает. "По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов", — сказал Прокудин.

В оккупированной Россией части Херсонской области полностью ушел под воду населенный пункт Корсунка, сообщил назначенный российскими властями глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. В самом городе, сообщил он агентству ТАСС, пропали без вести по меньшей мере семь человек, а населенные пункты Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери "затоплены до крыши".

Оккупационные власти региона ввели в Херсонской области режим чрезвычайной ситуации. Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы утверждает, что подтоплены около 2700 домов, почти 1300 человек были эвакуированы. В то же время жители Олешек и других населенных пунктов сообщают в соцсетях, что по-прежнему ждут помощи, пережидая наводнение на крышах домов.

Уровень воды в Каховском водохранилище с момента прорыва дамбы упал на 2,5 метра, сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и украинские власти выразили уверенность, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не отразится на безопасности Запорожской АЭС, расположенной выше по течению Днепра.

Российские и украинские официальные лица возлагают друг на друга ответственность за подрыв плотины. Делегации двух стран высказали свои позиции в том числе на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш назвал прорыв плотины Каховской ГЭС "еще одним разрушительным последствием российского вторжения в Украину", отметив, что доступа к объективным данным об обстоятельствах катастрофы у ООН нет.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские военные и спецслужбы также изучают обстоятельства случившегося, но отметил, что какие-либо выводы делать пока рано. "Если это преднамеренный обстрел, то, по моему мнению, это будет самая большая атака на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны, и это лишь продемонстрирует новое дно российской агрессии", — сказал Сунак.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) пишут, что пока нельзя с уверенностью говорить о причинах катастрофы, но "совокупность доказательств, рассуждений и риторики" указывают на то, что плотину преднамеренно повредили россияне. К такому выводу ISW пришел, проанализировав имеющиеся в открытом доступе свидетельства и заявления.

Журналисты The New York Times и некоторых других изданий, проанализировав спутниковые снимки Каховской ГЭС, заметили, что плотина начала пропускать воду еще неделю назад, а накануне обрушения поток только усилился. Это может косвенно подтверждать версию, что к катастрофе привели нанесенные ГЭС ранее повреждения, а также низкий уровень обслуживания станции российскими оккупационными силами.

Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил, что россияне взорвали Каховскую ГЭС "с целью недопущения продвижения наших войск". CNN со ссылкой на источники в среди западных чиновников сообщает, что катастрофа может изменить планы украинского наступления. "Все, что планировалось ниже по течению от плотины, вероятно, придется перепланировать", — сказал телеканалу посол неназванной европейской страны в Вашингтоне.