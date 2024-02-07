Кто такой Такер Карлсон и почему Путин выбрал его для интервью?

54-летний Такер Карлсон прославился в 2010-х годах как ведущий полемической новостной программы Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News, аудитория которой временами превышала 5 млн зрителей.
Карлсон помог увеличить число зрителей телеканала Fox News до рекордных значений и вообще сделался заметной фигурой в политике консерваторов-республиканцев.
Он поддерживал (и продолжает поддерживать) Дональда Трампа и ключевые аспекты его внутренней политики — решительную борьбу с нелегальной миграцией, право на ношение оружия. Карлсон скептически относится к проблеме глобального изменения климата, движению Black Lives Matter, гендерной идеологии и другим леволиберальным идеям.
Он не чурается конспирологических теорий и, в частности, утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, повторял измышления российских властей об американских лабораториях по производству биологического оружия в Украине, утверждал, что Каховскую ГЭС разрушили украинцы, и обвинял Вашингтон в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».
В своем шоу Карлсон регулярно обсуждал пандемию коронавируса, временами впадая в откровенную конспирологию, и неоднократно повторял рассуждения Трампа о том, что на выборах 2020 года у того украли победу.
По мнению некоторых американских журналистов, именно эти утверждения и переполнили чашу терпения владельца Fox News, медиамагната Руперта Мердока: 24 апреля 2023 года Карлсона уволили с телеканала, хотя официально причина названа не была.
Другие журналисты писали, что Карлсона изгнали за нелестные высказывания в адрес руководства телеканала.
Как бы то ни было, Карлсон не растерялся и практически сразу же завел собственный медиа-бренд Tucker Carlson Network, который выходит в онлайн-эфир на собственном сайте и ведет прямые трансляции в соцсети X.
В новом шоу Карлсона уже засветились крупные политики правого толка — венгерский премьер Виктор Орбан, новый президент Аргентины Хавьер Милей и, конечно, сам Дональд Трамп.
Общее представление о том, как Карлсон представляет себе современную журналистику, можно почерпнуть из его слов, сказанных в видеоролике, посвященном запуску его личного шоу: «На самом базовом уровне новости, которые вы потребляете, — это ложь, ложь самого скрытого и коварного рода. Факты специально скрываются, как и пропорции и перспективы. Вами манипулируют».
Редкое интервью
Карлсон заявил, что он — первый западный журналист, обратившийся к российскому президенту за интервью, поскольку западные СМИ избегают общаться с Путиным. Это не так: только Би-би-си за последние полтора года несколько раз пыталась договориться с Путиным об интервью, неизменно получая отказ. Не удалось побеседовать с Путиным и журналистам других крупных западных изданий.
Как пишет британская Daily Telegraph, Карлсон «не единственный западный журналист, отважившийся попросить Путина об интервью, — он единственный, кому это было разрешено».
Карлсон утверждает, что собирается сделать то, чего не сделали «коррумпированные» ведущие телеканалы, — выпустить в эфир «неотредактированное» интервью с Путиным, чтобы зрители могли сделать собственные выводы из увиденного. «Американцы имеют право знать все, что могут, о войне, в которой они замешаны», — написал он в соцсети Х.
Стоит отметить, что его приезд в Москву сопровождался заметным ажиотажем в российских государственных СМИ и провоенных телеграм-каналах: агентство медиа-аналитики «Шмаков.Медиа» подсчитало, что за последнюю неделю имя Карлсона было упомянуто более двух тысяч раз. При этом, как заметило издание The Bell, временами заголовки в российских агентствах напоминали времена «развитого социализма», сообщая о визитах журналиста на ВДНХ или в эфир телешоу.
Карлсон утверждал, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США». По его мнению — во всяком случае, это то, что он не раз декларировал, — американцы должны знать, за что платят, поддерживая Украину.
Схожую мысль выдвинул и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «У него позиция, которая отличается от остальных [западных СМИ]. Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ».
"Клиент Госдепа"
С началом полномасштабной войны в Украине Путин практически перестал общаться с представителями западной прессы, да и в российских СМИ обычно если и не обходит стороной «специальную военную операцию», как это называет он сам и прокремлевские медиа, то во всяком случае не дает разговору уйти в неприятном для себя направлении.
Само интервью Карлсон обещал обнародовать вечером в четверг, но уже сейчас можно с большой долей уверенности предполагать, что неприятных российскому президенту вопросов в нем не будет.
До начала российского вторжения Карлсон не раз обвинял администрацию Байдена в том, что она втягивает Украину в войну с Россией, называя Киев «клиентом Госдепа». После февраля 2022-го позиция Карлсона не изменилась: он продолжал критиковать администрацию Байдена, теперь уже за нежелание договориться с Россией.
«Россия выведет войска из Украины. Украина пообещает не вступать в НАТО. Обе стороны получат, что хотели. Но администрация Байдена против, — говорил он осенью 2022 года. — Советники Байдена хотят тотальной войны с Россией до смены режима — по всей видимости, чтобы отомстить за избрание Дональда Трампа, ответственность за которое они возлагают на Путина. Чтобы добиться этого, они готовы воевать до последнего украинца».
Отношение Карлсона к президенту Украины Владимиру Зеленскому тоже должно вызвать понимание у Путина: по мнению журналиста, Зеленский — «диктатор, который использовал 100 млрд долларов американских налогоплательщиков, чтобы построить в Украине однопартийное полицейское государство».
«Интервью, которые Зеленский дает в США, не являются традиционными интервью, это — хвалебные оды, специально разработанные для того, чтобы усилить требования Зеленского, чтобы США еще глубже ввязались в войну в Восточной Европе и заплатили за нее. Это не журналистика. Это правительственная пропаганда самого отвратительного толка», — писал Карлсон в соцсети Х.
Однако было бы наивным думать, что российскому президенту просто захотелось поговорить с человеком, разделяющим его взгляды и «традиционные ценности» (о преимуществах которых Карлсон тоже часто рассуждает), замечает New York Times.
«Беседуя с Карлсоном, Путин, скорее всего, стремится воспользоваться уникальной возможностью: шансом обратиться к потенциально сочувствующей аудитории в Соединенных Штатах», — пишет издание.
«Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся в Украину и каковы его цели сейчас, — сказал Карлсон в записанном в Москве видеоролике, рекламирующем интервью. — Вы никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать все о войне, в которой они замешаны, и мы имеем право рассказать им об этом».
Однако можно предположить, что Владимиром Путиным движут и более серьезные мотивы.
Зачем это Путину?
В последние месяцы и в околокремлевских кругах, и в западной прессе не раз обсуждался вопрос о том, что Россия, а вернее, сам Путин созрел для переговоров.
Момент представляется удачным: России удалось стабилизировать ситуацию на фронте, украинское контрнаступление, на которое возлагались такие надежды, успехом не увенчалось, а очередной транш помощи Киеву завис из-за трений между демократами и республиканцами, и скорого разрешения этой проблемы не предвидится. Ближневосточная война Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС тоже оказалась Путину на руку, оттянув на себя внимание, а главное — ресурсы западных союзников Украины, в первую очередь США.
В конце декабря о том, что Путин через посредников посылает Вашингтону сигналы о готовности к переговорам, писала New York Times, а через месяц — Bloomberg. Со ссылкой на источники в Кремле агентство сообщило, что Путин в принципе готов отказаться от требования нейтрального статуса Украины и не будет возражать против ее вступления в НАТО, требуя в обмен признания российского суверенитета над уже захваченными территориями Украины (никаких официальных подтверждений этой информации не последовало).
Правда, американцы от этих предположений открестились, предположив, что это очередная попытка посеять взаимное недоверие в стане партнеров Украины. Более того, сама идея отказа от части украинской территории идет вразрез с официальной позицией Вашингтона, не говоря уже о Киеве, где, в конечном счете, и будет приниматься решение.
Обратиться к значительной части американской аудитории, да еще незадолго до выборов, на которых Дональд Трамп (обещавший закончить войну в Украине «за 24 часа») имеет реальные шансы снова стать президентом США — это хороший способ помочь сомневающимся отдать свой голос «правильному» кандидату.
«Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина… Мы не призываем вас соглашаться с тем, что Путин может сказать в этом интервью, но мы призываем вас посмотреть его. Вы должны знать как можно больше», — написал Карлсон в соцсети Х во вторник.
Поскольку в американских выборах первое место традиционно занимает внутренняя политика, рассказ о якобы 100 млрд долларов, потраченных «в никуда» (реальная помощь Украине со стороны США значительно скромнее), может оказаться более весомым, чем рассуждения о международном праве и демократии.
Интервью с Карлсоном будет полезным Кремлю и для внутренней, российской аудитории. Как отмечала в статье о Карлсоне обозреватель журнала Atlantic Энн Эпплбаум, «когда Карлсон выступает от имени Виктора Орбана или Владимира Путина, его слова повторяют в Венгрии и России, где они действительно имеют резонанс: „Смотрите, нас поддерживает известный американский журналист“».
Правда, после начала войны Карлсон в одном из своих шоу признал: «Владимир Путин начал эту войну… Он виноват в том, что мы видим сегодня в Украине».
Однако вряд ли он задаст Путину вопросы, на которые у того нет ответов.