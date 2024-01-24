Кто такие хуситы, атакующие суда в Красном море?

В последние недели йеменские повстанцы хуситы, нападающие на торговые суда в Красном море, оказались в центре растущей напряженности на Ближнем Востоке, которая грозит перерасти в региональный конфликт.

Но кто такие хуситы?

Это вооруженная политическая и религиозная группировка, причисляющая себя к шиитскому мусульманскому меньшинству Йемена - зейдитам. Наряду с ХАМАС и ливанским движением "Хезболлах", эта группировка противопоставляет себя Израилю, США и Западу.

Группировка была основана в 1990-х годах Хусейном аль-Хуси, но впервые мир узнал о ее существовании в начале 2000-х годов, когда она боролась против многолетнего авторитарного президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

В 2011 году, во время "арабской весны", Салех передал власть своему заместителю Абд-Раббу Мансуру Хади. Именно во время правления Хади в 2014 году повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, вырвались из своего северного оплота в Йемене и захватили столицу Сану.