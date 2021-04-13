Парадоксальным образом, если глава ХДС (Христианско-демократического союза) Армин Лашет выиграет спор за место кандидата в канцлеры, то канцлером он как раз может и не стать: партия во главе с этим малопопулярным политиком рискует потерять власть на осенних выборах в бундестаг.

В воскресенье и понедельник Маркус Зедер и Армин Лашет дали первые залпы в этой баталии — и при этом оба пообещали решить вопрос, кто станет главным, полюбовно и очень быстро, в течение недели.

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Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии уже почти 16 лет, твердо намерена уйти на покой, и на выборы в конце сентября блок ХДС/ХСС поведет другой человек.

Большинство обозревателей и политиков в Германии уже много месяцев говорят, что этим человеком должен стать популярный лидер баварской партии ХСС (Христианско-социальный союз) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

"Нам нужна европейская Германия"



Сам Зедер до самого последнего времени уходил от ответа на многочисленные вопросы, хочет ли он быть канцлером, но в это воскресенье впервые заявил, что готов возглавить предвыборный список ХДС/ХСС (то есть, стать кандидатом в канцлеры), если так решат обе партии. Зедер сказал об этом на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге — то есть, в какой-то степени обратился за поддержкой и к депутатам от сестринской партии.

В понедельник утром свой ход сделал ХДС: президиум партии единогласно поддержал кандидатуру главы партии и премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета. Правда, это пока не решение поставить Лашета во главе предвыборного списка, его позже примут две партии блока — и уже совместно.

"Мы считаем его исключительно подходящей кандидатурой и попросили его обсудить с Маркусом Зедером, как нам дальше поступить", — сказал, согласно сообщению газеты Frankfurter Allgemeine, премьер-министр земли Гессен Фолькер Буффьер после заседания президиума ХДС.

Сам Лашет на пресс-конференции после заседания сказал, что уже сегодня свяжется с Зедером, и что все ждут от двух партий блока срочного решения о лидере на выборах, которое еще не принято. Но при этом Лашет уже рассказал, каким он собирается быть канцлером. "Моя кандидатура, мое понимание роли этого поста, поста канцлера Германии, заключается в том, что это — роль европейского масштаба, — сказал он. — Вся Европа смотрит, что делает Германия и кого она назначает на посты. И всякая стоящая перед нами глобальная проблема требует коллективных решений. Нам нужна европейская Германия".

Позже в понедельник совещание провело уже руководство ХСС — и, конечно же, поддержало кандидатуру Маркуса Зедера.

Главные конкуренты ХДС/ХСС на сентябрьских выборах уже определились или скоро определятся: социалисты назначили лидером списка и кандидатом в канцлеры главу партии, министра финансов Олафа Шольца, зеленые выберут, кого из двух сопредседателей поставить во главе списка, 19 апреля.

Традиционно список ХДС/ХСС на выборах и, в случае победы, правительство возглавляет лидер более крупной, всегерманской партии ХДС, а не баварской ХСС. Лидеры ХСС вели блок на выборы всего дважды в истории, больше 40 и чуть меньше 20 лет назад — и оба раза блок проиграл социалистам.

Популярный младший партнер



Однако сейчас по всем опросам Маркус Зедер, набравший очки в борьбе с пандемией, гораздо популярнее Армина Лашета — и любого другого немецкого политика, кроме Меркель.

Согласно одному из последних опросов, Маркус Зедер в роли кандидата в канцлеры уверенно побеждает соперников, социалистов и зеленых, тогда как Лашет почти безнадежно им проигрывает. Рейтинг ХСС Зедера в Баварии держится на уровне, близком к 40%, тогда как рейтинг ХДС в земле Северный Рейн — Вестфалия, которой правит Лашет, упал до 28%.

Популярность партии Меркель падает с начала этого года: по усредненным результатам опросов, она снизилась с 36-37% до 27-28%. На прошлых выборах ХДС/ХСС получил почти 33%.

Причинами этого падения социологи и политобозреватели считают усталость людей от локдаунов, споры внутри партии о способах борьбы с пандемией, несколько коррупционных скандалов вокруг депутатов от ХДС и, наконец, грядущий уход Меркель.

При этом популярность главных на данный момент соперников ХДС/ХСС, зеленых, растет, и сейчас разница между ними и правящим блоком составляет всего около 5 процентных пунктов.

Некоторые из оппозиционных политиков уже говорят, что по итогам сентябрьских выборов в Германии вполне может быть сформирована "коалиция светофора", которую так называют по цветам символики социалистов, свободных демократов и зеленых.

Страх пустоты



Если кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС станет Армин Лашет, то, по мнению большинства социологов и обозревателей, блок, который Ангела Меркель четыре раза подряд приводила к победе, может и не преодолеть эту неприятную для него тенденцию в оставшиеся до выборов пять с половиной месяцев.

"Конечно, отвергнуть Зедера и выдвинуть малопопулярного Лашета -это самоубийство для ХДС. Кроме этого, такое решение означает приход зеленого канцлера в сентябре", — уверен берлинский издатель и политобозреватель Борис Фельдман.

Но выбор все-таки еще не сделан окончательно, и Фельдман предполагает, что сделанные в понедельник заявления о поддержке кандидатуры Лашета — это пока просто нервная реакция ХДС на предположительно несогласованное с ним воскресное заявление Зедера. "После Меркель — слишком большая пустота. Пустота пугает. Дадим им подумать немного, пережить эту паническую атаку. Я думаю, прагматизм победит баварофобию", — предполагает Борис Фельдман.