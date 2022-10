Первые сообщения о пожаре и взрыве на мосту появились около шести утра по московскому времени.

Местные власти заявили, что на грузовом поезде, ехавшем по мосту, загорелась цистерна с топливом. Об этом сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков, а после подтвердили в пресс-службе "Крымской железной дороги". "Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Позже российский Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил в своем телеграм-канале, что "в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь".

"При этом загорелись цистерны с топливом, - пишет Аксенов. - Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения".

Аксенов добавил, что "по визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела". Однако при этом отметил, что "к запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня".

Около 10:00 по московскому времени российское министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пожар на Крымском мосту потушен. "Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается", - цитирует Интерфакс пресс-службу ведомства.

