Первые сообщения о пожаре и взрыве на мосту появились около шести утра по московскому времени.

Местные власти заявили, что на грузовом поезде, ехавшем по мосту, загорелась цистерна с топливом. Об этом сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков, а после подтвердили в пресс-службе "Крымской железной дороги". "Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Позже российский Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил в своем телеграм-канале, что "в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь".

"При этом загорелись цистерны с топливом, - пишет Аксенов. - Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения".

Аксенов добавил, что "по визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела". Однако при этом отметил, что "к запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня".

Около 10:00 по московскому времени российское министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пожар на Крымском мосту потушен. "Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается", - цитирует Интерфакс пресс-службу ведомства.

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

В дорожном управлении "Тамань" подтвердили, что движение по мосту приостановлено. "Российские железные дороги" также сообщают, что "в связи с происшествием на перегоне Вышестеблиевская (мост) - Керчь-Южная Новый парк движение поездов временно приостановлено".

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что по факту происшествия на Крымском посту возбуждено уголовное дело. "По поручению председателя СК на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики", - цитирует Интерфакс пресс-службу ведомства. Следственный комитет не уточняет, по какой именно статье возбуждено уголовное дело, однако пишет, что "следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления".

Владимир Путин получил доклады о произошедшем от премьер-министра, глав МЧС и руководителей силовых ведомств и поручил сформировать "правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как реагирует Украина

Одну из видеозаписей произошедшего опубликовал в своем "Твиттере" глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в своем "Твиттере" фото с обрушившимся мостом и написал по-английски: "Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено, все краденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть возвращено".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту ироническим постом в "Фейсбуке".

Он выложил видеозапись, на которой знаменитое музыкальное поздравление президенту США Джону Кеннеди от Мерилин Монро ("С днем рождения, мистер президент") совмещено с кадрами горящего Крымского моста. Над роликом Данилов написал только "Доброе утро, Украина"

7 октября президент России Владимир Путин отметил 70-летний юбилей.

Крымский мост, построить который Путин поручил построить после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы.

Как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта должна была превысить 300 млрд рублей.

Сейчас Крымский мост используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.

Украинское военное командование несколько раз заявляло, что мост необходимо уничтожить. Однако Киев признавал, что у него нет пока оружия, которое было бы способно вывести Крымский мост из строя.

Кроме того, украинские военные уже несколько месяцев постоянно наносят удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне - это делается, чтобы перерезать пути обеспечения российских войск, дислоцированных на правом берегу реки. По нему уже были выпущены десятки ракет, однако эти обстрелы не привели к таким же разрушениям, как на Крымском мосту после взрыва и возгорания цистерн с топливом.

На многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что помимо пожара на железнодорожной ветке моста, было разрушено также дорожное полотно. С чем это связано, пока неясно.

В дорожном управлении "Тамань" сообщили, что движение по мосту приостановлено.

Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы.

Как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта превысила 300 млрд рублей.

Сейчас Крымский мост используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.