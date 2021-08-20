В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика "возвращения" Крыма и Севастополя. В Москве — называют "русофобским шабашем" и угрозой территориальной целостности России.

Би-би-си разбиралась, кто и почему примет участие в саммите "Крымской платформы", почему Россию туда сначала приглашали, а потом нет и что будет с этой "платформой" дальше.

Зеленский и Крым

Пристальное внимание на тему Крыма Владимир Зеленский решил обратить после своей первой и единственной встречи с Владимиром Путиным в декабре 2019 года, говорит собеседник Би-би-си во фракции "Слуга народа". Тогда, готовясь к поезде на саммит в Париж, украинский президент заявлял, что на переговорах с Путиным поднимет вопрос статуса аннексированного в 2014 году полуострова.

Однако тогда попытки Киева поговорить на эту тему с Москвой успехом не увенчались. Вполне прогнозируемо: Россия не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма для нее закрыт и обсуждать его с кем-либо в каком-либо контексте она не собирается.

Для Зеленского, говорят собеседники Би-би-си, такая позиция его российского визави стала толчком для того, чтобы, вернувшись в Киев, дать указание вернуть крымскую тему в число приоритетов государственной политики. А то, получается, Донбасс обсуждают и в минском формате, и в нормандском, а о Крыме не говорят нигде и никогда.

Официальный Киев предпринимал попытки создать какую-то площадку для обсуждения ситуации аннексированного полуострова еще при президентстве Петра Порошенко. В 2016 году он анонсировал запуск формата "Женева плюс", который должен был заниматься именно этим вопросом. Однако та инициатива была неоднозначно воспринята даже в среде украинских наблюдателей, и в конце концов проект так и не был воплощен.

Зеленский взялся за дело предметнее. В марте 2020 года активизация темы Крыма в государственной политике стала одним из ключевых его требований к новоназначенному министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. А тот вспомнил о наработках Эмине Джапаровой, крымской татарки, бывшей журналистки, которая после аннексии Крыма в 2014 году работала в министерстве информационной политики.

Идею создания площадки, которая работала бы с крымской темой на разных уровнях и открылась бы масштабным представительским саммитом, Эмине Джапарова предлагала украинской власти еще весной 2019 года. Однако тогда эта тема никого не заинтересовала — вполне вероятно, что в разгар президентской избирательной кампании всем было банально не до того.

При Зеленском, говорит Би-би-си Эмине Джапарова, возникло чувство, что у власти есть политическая воля для реализации ее задумок. Джапарова получила кресло первого заместителя министра иностранных дел Украины и стала локомотивом инициативы своего авторства.

Что такое "Крымская платформа"

Изначально запустить "Крымскую платформу" планировали в мае этого года — под годовщину депортации крымских татар в 1944 году. Но в итоге торжественное открытие решили перенести на август.

Во-первых, очередная волна коронавируса делала проблематичным проведение саммита, на который физически прибыли бы главы государств-участниц инициативы. Во-вторых, решили совместить старт "платформы" с празднованием 30-летия независимости Украины, которое приходится на 24 августа. К тому же у организаторов оставалось больше времени на подготовку.

"Крымскую платформу" ее творцы называют "консультативно-коммуникационным механизмом". Эмине Джапарова объясняет: после запуска "платформа" будет действовать как целый комплекс мероприятий на различных уровнях, которые будут объединены целями, прописанными в "Крымской декларации" — документе, который планируют принять на саммите.

Речь идет, к примеру, о принципах непризнания принадлежности Крыма России, об усилении санкций против нее, о защите прав человека в Крыму, обеспечении безопасности в Азовско-Черноморском регионе или о "преодолении негативных экономических и экологических последствий оккупации".

Творцы "Крымской платформы" считают, что под ее "зонтиком" поместится практически все.

Например, организованные визиты парламентариев из разных стран на границу с Крымом. "Ведь это очень приземляет: на дворе XXI век, центр Европы, а тут оккупированная земля и люди, которые вынуждены пользоваться КПВВ (контрольными пунктами въезда и выезда на границе Херсонской области и Крыма — Би-би-си)", — говорит депутат Верховной Рады Евгения Кравчук, которая с десятком членов Парламентской ассамблеи Совета Европы планирует провести на одном из таких КПВВ целый день 25 августа.

Это экспертные мероприятия — например, круглые столы и конференции. В рамках "крымской платформы" уже начало действовать сообщество в две сотни экспертов из 33 стран. Планируется, что они будут поставлять политикам и обществам своих государств исследования, комментарии и аналитику на крымскую тематику, постоянно актуализируя эту тему.

Или, например, постройка неподалеку от границы с полуостровом, на территории Херсонской области, большой современной больницы.

"Мы же знаем, что в Крыму нет нормальной медицины. Люди оттуда ездят лечиться или в Краснодар, или в Москву, а "с материка" (с материковой части Украины — Би-би-си) чаще всего просят привезти именно лекарства", — говорит Эмине Джапарова.

Действовать "Крымская платформа", по замыслу Киева, будет постоянно — "до возвращения Крыма в состав Украины".

Однако главную цель инициатива уже, по сути, выполнила, говорят ее творцы: она вернула тему Крыма в информационное поле.

Владимир Зеленский говорит о предназначении "Крымской платформы" метафорично: "Что можно сделать (с темой Крыма — Би-би-си)? Нужно бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до "Крымской платформы", не было этого колокола, а вот люди и руки были и есть. Но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме постов в "Фейсбуке": "Наш Крым жаль, но мы вернемся"? Поэтому теперь будет "Крымская платформа", которая каждую крымскую тему будет делать обостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я сказал".

Кто приедет?

Еще в прошлом году украинский МИД начал рассылать приглашения на саммит "Крымской платформы" в разные столицы мира. Ориентировались в первую очередь на те страны, которые голосовали за резолюции генассамблеи ООН, признающие Крым территорией Украины.

Собеседники Би-би-си в украинской власти говорят, что тогда, год назад, осторожно прогнозировали список участников мероприятия в примерно два десятка государств. Поэтому итоговый результат, озвученный главой МИД Дмитрием Кулебой в четверг, — 44 делегации плюс сама Украина — в Киеве оценивают вполне оптимистично.

"Мы очень благодарны нашим друзьям, которые с самого начала заявили, что они будут принимать участие в саммите, — говорит Би-би-си источник в украинском правительстве, причастный к организации саммита, но не уполномоченный комментировать эту тему. — Потом, после того как стало понятно, что представительство будет действительно широким, всем стало понятно, что их отсутствие будет заметно, и государства начали заявлять о своем участии в "платформе" активнее".

"Знаете, в детстве на день рождения приглашаешь, и тебе говорят: а кто еще будет? Есть довольно много стран, ориентирующихся на США, и они ждут, когда США подтвердят", — полушутя говорил в мае этого года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Вопросов к творцам инициативы действительно было немало. Однако, говорит Эмине Джапарова, в конечном итоге международные партнеры Украины отдали Киеву должное: "Мы услышали от них буквально: наконец-то мы видим от вас проактивные вещи. Наконец-то не вы от нас чего-то ждете, а сами инициировали новый формат".

После того как Штаты все-таки подтвердили свое участие в "Крымской платформе", одной из главных интриг стало то, кто именно приедет в Киев из Вашингтона — поговаривали, что это может быть даже сам Джо Байден.

Источники Би-би-си в дипломатических кругах утверждали, что некоторые страны-участницы саммита ставили уровень своей делегации в Киеве в зависимость от того, кто будет на нем представителем Америки. Например, говорил собеседник Би-би-си, если бы в Киев приехал Джо Байден, то Турцию на саммите с большой вероятностью представлял бы сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, а не глава МИД Мевлют Чавушоглу.

В результате от Штатов на "платформу" приедет министр транспорта Пит Буттиджич. Критики утверждают, что это едва ли не второразрядный чиновник, который прибудет в Киев "для галочки". Но многие представители украинской власти называют Буттиджича восходящей звездой Демократической партии, любимчиком Байдена и без пяти минут следующим президентом.

Кроме США на саммите будут присутствовать делегации из всех стран ЕС, Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Канады. В их числе будут девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы соответствующих государств на Украине.

Однако изучение списка тех, кто на саммит не приедет, — это едва ли не более увлекательное занятие, чем анализировать перечень гостей, подтвердивших свое присутствие.

К примеру, многие обратили внимание на то, что немецкий канцлер Ангела Меркель посетит Киев ровно за день до саммита "Крымской платформы", примет из рук Владимира Зеленского Орден Свободы — одну из высших государственных наград Украины — и улетит, не дожидаясь открытия мероприятия. В Киеве такое решение Меркель многим не понравилось.

Кроме того, вопросы вызвало отсутствие в списке подтвержденных гостей делегации из Азербайджана. Эта страна входит в список стратегических партнеров Украины, а в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе Киев однозначно заявил о поддержке Баку. Собеседники Би-би-си в украинском правительстве связывают такую позицию Азербайджана с ролью, которую сейчас играет на Южном Кавказе Россия.

Наконец, показательным, но, с другой стороны, ожидаемым стало отсутствие Китая. По информации Би-би-си, в Пекине просто проигнорировали полученное из Киева приглашение.

Приглашать ли Россию?

Еще зимой этого года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба называл в числе государств, которые получат приглашение поучаствовать в "Крымской платформе", Россию.

"Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс относительно возвращения Крыма. Но повестке дня переговоров будет только один вопрос — модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!" — заявил Кулеба в январе этого года в интервью изданию "Обозреватель".

Примерно в то же время официальная Москва, по крайней мере на словах, не исключала своего участия в этом мероприятии.

"Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества", — заявила в декабре прошлого года представитель МИД России Мария Захарова.

Однако уже через несколько месяцев риторика обеих сторон изменилась.

Источники Би-би-си в Киеве утверждают, что организаторы саммита просчитали риски. Во-первых, реальное участие в саммите представителя "государства-оккупанта" выглядело бы по меньшей мере странно. Во-вторых, рассказал собеседник Би-би-си, в Киеве опасались, что Москва прислала бы на саммит кого-то из одиозных представителей политической сцены, который превратил бы серьезное по замыслу мероприятие в цирк.

В Москве же начали говорить о "Крымской платформе" в кардинально других выражениях.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

А еще раньше Мария Захарова предупредила: "Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность".

"Завалить" саммит

В Киеве утверждают, что в своем противодействии "Крымской платформе" Москва не ограничивалась громкими заявлениями.

"В российском МИД действует целая группа, задача которой — "завалить" саммит "Крымской платформы"… В России действительно считают "Крымскую платформу" серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют", — сказал в мае этого года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам собеседников Би-би-си в украинском правительстве, Россия прилагала максимальные усилия для того, чтобы если не отговорить потенциальных участников "платформы" принимать в ней участие, то по крайней мере максимально снизить уровень их представленности.

Так, говорит источник Би-би-си, именно с действиями России Киев связывает отказ от участия в саммите со стороны нескольких африканских государств.

А тот же Дмитрий Кулеба объяснял, почему Киев не публикует список участников мероприятия, именно такими соображениями: не давать России подсказок, кого "обрабатывать" следующими.

В Москве подобную информацию прямо не подтверждали. Хотя прокремлевский политолог Иван Скориков заявлял, что во время недавнего визита помощника президента России Дмитрия Козака в Кишинев на переговоры с Маей Санду он назвал ее неучастие в саммите "Крымской платформы" одним из главных условий для организации встречи с Владимиром Путиным.

Впрочем, по факту фамилия Санду все-таки появилась в списке участников саммита.

Что дальше?

Специально под саммит в понедельник внеочередное заседание проведет Верховная Рада: на нем примут обращение к международным партнерам Украины с просьбой о поддержке "Крымской платформы".

На самом же саммите планируется принятие "Крымской декларации" — документа, который очертит базовые параметры сотрудничества стран, принявших участие в мероприятии. Характерно, что подписание этой декларации будет проводиться не физически, а путем отсылки специальной ноты на адрес украинского МИД. Таким образом, формально декларация будет оставаться открытой для подписания новыми государствами в будущем.

Собеседник Би-би-си в украинской власти рассказал, что в тексте декларации, вполне вероятно, найдется место для своеобразной "пасхалки": призыва присоединиться к "Крымской платформе" в адрес Российской Федерации.

В этот же день Владимир Зеленский вместе с прибывшими в Киев коллегами-президентами откроет офис постоянного представительства "Крымской платформы" в центре города.

Этот шаг в Киеве называют крайне важным: именно это учреждение будет заниматься Крымом на постоянной основе, именно оно будет координировать все дальнейшие мероприятия, которые будут проводиться под "зонтиком" "платформы".

Ведь, говорят собеседники Би-би-си в украинской власти, один из главных вызовов, которые сейчас стоят перед творцами "платформы", — это продолжить ее жизнь после саммита, не дав ей превратиться в разовое мероприятие, которое станет внешнеполитическим триумфом Зеленского, но мало поможет в достижении задекларированной Киевом цели — восстановлении территориальной целостности Украины в международно признанных границах.