Крушение яхты у берегов Сицилии: тела пятерых из шести пропавших без вести найдены и, как сообщают, опознаны

Би-би-си пока не может независимо подтвердить личности обнаруженных спасателями погибших.

Источник сообщил агентству Reuters, что спасатели обнаружили тело Линча, но его 18-летняя дочь Ханна все еще числится пропавшей без вести.

К вечеру среды подводникам удалось с небольшими интервалами найти пять тел. По предварительным данным, все они находились внутри затонувшей яхты.

Шесть человек числились пропавшими без вести, и, по словам спасателей, к третьему дню поисков надежд найти их живыми почти не оставалось.

В ходе поисково-спасательной операции в первые часы после крушения удалось спасти 15 человека, включая годовалого ребенка.

По закону Италии, опознать погибшего должен член семьи, и только после этого информация передается прессе.

Известно лишь, что пропавшими без вести считались 59-летний британский миллиардер Майк Линч, его дочь Ханна, а также две супружеские пары: глава совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди и адвокат Крис Морвилло с женой Недой.

Тело одного из них все еще не найдено.

Кромешная тьма

Поисково-спасательную операцию очень затрудняет то, что судно лежит на боку, на глубине около 50 м. Кроме того, вход во внутренние помещения яхты перекрывают груды обломков, и водолазам трудно туда попасть.