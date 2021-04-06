В отношении десяти иранских официальных лиц вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых по делу о крушении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который был сбит в небе над Ираном в январе 2020 года. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщило агентство AP со ссылкой на бывшего военного прокурора провинции Тегеран Голамаббаса Торки, который выступил на церемонии передачи полномочий своему преемнику.

По словам Торки, было проведено "серьезное и тщательное расследование" катастрофы. При этом деталей относительно личностей подозреваемых он раскрывать не стал.

Все 167 человек на борту погибли

Самолет Boeing украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер выполнял рейс PS752 в Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди них - 11 украинцев. Авиакатастрофа стала крупнейшей по количеству погибших за всю историю украинской гражданской авиации. На момент выполнения рейса не было никаких ограничений перелетов над Тегераном, хотя за несколько часов до этого Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Тегеран признал, что лайнер сбили военные

Иранские власти сначала отрицали, что самолет могли сбить, и настаивали на технических причинах аварии. В то же время лидеры ряда западных стран со ссылкой на данные разведки утверждали, что лайнер был атакован в результате ошибки оператора систем противовоздушной обороны (ПВО). Через три дня после катастрофы Иран все же признал, что самолет был непреднамеренно сбит военными в результате "человеческой ошибки " в обстановке повышенной боевой готовности, связанной с напряженной ситуацией в отношениях с США.

Иранская сторона позднее пообещала провести расследование, наказать виновных и выплатить компенсации.