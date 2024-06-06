Крушение поезда в Чехии: четверо погибших, более 20 раненых

По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения пассажирского поезда в Чехии поздно вечером в среду, 5 июня. О лобовом столкновении поезда RegioJet и грузового состава написал губернатор региона Мартин Нетолицки в Facebook. „По текущей информации, в результате столкновения погибли 4 человека, другие находятся в тяжелом состоянии, десятки получили легкие травмы“, - говорится в сообщении.

Согласно уточнению министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, прибывшего на место происшествия, 20 человек получили легкие ранения и трое - средней степени тяжести. По различным сведениям, в ночном экспрессе частной железнодорожной компании Regiojet, следовавшем из чешской столицы Праги в словацкий город Кошице, находилось от 200 до 300 человек. По данным новостного телеканала ČT24, авария произошла недалеко от главного железнодорожного вокзала в городе Пардубице, примерно в 100 километрах к востоку от Праги.