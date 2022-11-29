Лава пока что не вышла за края кальдеры и не угрожает живущим у подножия горы людям, сообщили представители местной администрации.

Однако Геологическая служба США предупреждает, что ситуация может измениться очень быстро.

На Большом острове Гавайи и в окружающих водах действует предупреждение о возможности разброса пепла вокруг вулкана, и жителям рекомендовано проявлять бдительность.

Последнее извержение началось воскресенье ночью в Мокуавеовео, вершинной кальдере вулкана. Кальдеры — это впадины, которые образуются под вершиной в конце извержения.

Ранее уже было несколько предупреждений о возможном извержении — после нескольких недавних землетрясений в регионе, в том числе более десяти толчков магнитудой более 2,5 в воскресенье.

"Исходя из прошлого опыта, ранние стадии извержения Мауна-Лоа могут быть очень динамичными, а расположение и движение потоков лавы могут быстро меняться", — говорится в сообщении Геологической службы США.

Также в сообщении отмечается, что если извержение выйдет за стены вершинной кальдеры, потоки лавы могут стекать вниз по склону очень быстро.

"Эти потоки лавы редко представляют угрозу для жизни, но они могут быть крайне разрушительными для инфраструктуры", — говорит британский геофизик по вулканам, доктор Джессика Джонсон, которая работала в Гавайской обсерватории вулканов.

По данным Геологической службы, с 1843 года, когда было задокументировано первое извержение, Мауна-Лоа извергался еще 33 раза. Последние извержение произошло в 1984 году, тогда поток лавы не дошел 8 км до крупнейшего города на острове — Хило.

Из-за такой активности Мауна-Лоа и считают самым крупным в мире действующим вулканом. Также различаются спящие вулканы, которые долгое время не извергались, и потухшие, которые практически наверняка извергаться больше не будут.