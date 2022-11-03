«Наши полугодовые результаты уже показали, что произошедшее оставило серьезные шрамы на наших финансовых результатах», — сказала финансовый директор Uniper Тиина Туомела. По ее словам, компания работает над реструктуризацией своего газового портфеля, «чтобы минимизировать риски и к 2024 году покончить с убытками, вызванными приостановкой поставок российского газа».

Ранее, напоминает «Интерфакс», компания считалась крупнейшим корпоративным покупателем газа у «Газпрома», но с 14 июня Россия начала снижать поставки в адрес Uniper, а в конце августа полностью их прекратила.

С начала года акции Uniper упали на 93%, а рыночная капитализация компании сократилась с 15,2 миллиарда евро до 1,14 миллиарда евро. Сейчас компания готовится к тому, что управление Uniper на себя возьмет правительство Германии.