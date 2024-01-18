Крупнейшие за десятилетия: НАТО проведет учения с 90 000 военных

"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическую зону путем трансатлантической переброски сил из Северной Америки", - сказал генерал журналистам в Брюсселе после двухдневного совещания глав национальных оборонных ведомств.

По словам Каволи, в учениях примут участие войска из стран-союзников по НАТО и Швеции.

Сценарий подразумевает нападение России на одного из союзников по альянсу, что приводит в действие статью 5 Договора НАТО. Последние учения такого масштаба состоялись в 1988 году. В них участвовали 125 000 человек, сообщает Bild со ссылкой на агентство dpa.