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Инициативу поддержали руководители фракций, занимающих три четверти мест в финском парламенте. При этом сегодня же в правительстве страны озвучили противоположное мнение касательно выдачи виз для туристов из России.
Крупнейшие партии Финляндии поддержали приостановку выдачи виз россиянам
© Itar-Tass / Scanpix

Руководители крупнейших фракций в парламенте Финляндии считают, что страна должна прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за продолжающейся войны в Украине. Об этом сообщает издание Yle.

Инициативу поддержали представители Социал-демократической партии (СДП), "Партии финнов", "Партии национальной коалиции" и Центристской партии. Вместе они занимают три четверти кресел в парламенте Финляндии.

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Председатель фракции СДП Антти Линдтман отметил, чтобы правительство должно рассмотреть этот вопрос "как можно быстрее". Представитель "коалиционеров" при этом подчеркнул, что возможные ограничения не должны коснуться тех, кто едет в Финляндию с медицинскими целями или для посещения близким родственников, а также владельцев недвижимости на территории страны.

Сегодня же финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, временно заменяющая премьер-министра Санну Марин, заявила, что страна не собирается прекращать выдачу туристических виз для граждан РФ.

Финляндия — единственный страна, входящая в шенгенскую зону и имеющая сухопутную границу с Россией, которая не ввела существенных ограничений по оформлению виз в отношении граждан РФ. 15 июля Россия сняла ограничения на выезд для туристов — как пишет петербургское издание "Бумага", номерки на подачу заявлений в финский визовый центр забронированы на несколько недель вперед.

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