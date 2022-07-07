Преступная организация, которая, по мнению полиции, за последние полтора года незаконно переправила более 10 тысяч человек из Франции в Британию через Ла-Манш, была раскрыта в результате операции в пяти европейских странах — Франции, Бельгии, Германии, Великобритании и Нидерландах.

В операции участвовали сотни полицейских из этих стран, и она увенчала, как считают, самое масштабное расследование, когда-либо проводившееся с целью остановить контрабанду нелегальных мигрантов на небольших лодках.

В ходе операции полиция изъяла более 1200 спасательных жилетов, около 150 резиновых лодок и 50 двигателей к ним, а также десятки тысяч евро наличными, огнестрельное оружие и наркотики.

Банда использовала Германию как базу для хранения лодок, двигателей и другого оборудования, ввезенного через Турцию из Китая, прежде чем перевезти лодки в северную Францию, откуда мигрантов переправляли через Ла-Манш в Великобританию.

По данным СМИ, контрабандисты брали до 3,5 тысяч евро с человека в лодке, при этом в каждую лодку набивалось до 20 человек.

Об арестованных пока известно не очень много: большинство из них, иракско-курдского происхождения, базировались в немецком Оснабрюке, еще четыре человека, среди которых одна женщина, были арестованы в разных частях Англии. Арестованные — люди в возрасте от 18 до 26 лет.