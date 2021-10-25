Джордан играл в этих красно-белых Nike Air Ships за команду Chicago Bulls в своем первом сезоне в 1984 году.
В этом же году Джордан и компания Nike начали сотрудничество по созданию его фирменного бренда одежды и обуви.
Это самая высокая цена, когда-либо вырученная за игровую обувь в любом виде спорта.
Многие считают Джордана лучшим игроком в истории баскетбола.
Большую часть своей карьеры игравший за Chicago Bulls в позиции атакующего защитника, Джордан стал культовой фигурой в истории баскетбола и помог поднять авторитет НБА в мире.
Джордан оставил большой спорт в 2003 году, сумев стать первым игроком-миллиардером в истории НБА.
"Этот рекордный результат для Jordan Nike Air Ships подтверждает место Майкла Джордана и франшизы Air Jordan на вершине рынка кроссовок", — сказал в воскресенье сотрудник аукцтонного дома "Сотбис" Брам Вахтер после окончания торгов в Лас-Вегасе.
Кроссовки с автографом купил известный коллекционер Ник Фиорелла.
До аукциона кроссовки оценивались от 1 до 1,5 млн долларов.
Однако это не самые дорогие кроссовки из когда-либо проданных. Рекорд принадлежит Nike Air Yeezy 1 Prototypes рэпера Канье Уэста, которые в апреле в рамках частной сделки были проданы за 1,8 миллиона долларов.
Рекордные цены на кроссовки в последние годы обновлялись несколько раз, и сейчас на этом рынке оперируют не только коллекционеры, но и обычные покупатели.
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