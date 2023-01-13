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В среду в Перу демонстранты перекрыли дороги и провели похороны погибших в ожесточенных протестах, охвативших страну в последние несколько недель после отставки и ареста бывшего президента страны Педро Кастильо.
Mažiausiai 17 žmonių pirmadienį žuvo Peru, kai protestuotojai, bandę šturmuoti oro uostą, susirėmė su saugumo pajėgomis
Mažiausiai 17 žmonių pirmadienį žuvo Peru, kai protestuotojai, bandę šturmuoti oro uostą, susirėmė su saugumo pajėgomis
© AFP / Scanpix

Всего же за месяц демонстраций с требованием отставки президента Дины Болуарте, пришедшей к власти после смещения ее предшественника, погибло не менее 47 человек.

Демонстрации в стране начались вскоре после того, как 7 декабря Кастильо попытался распустить парламент, был арестован и обвинен в мятеже. Болуарте ввела в стране чрезвычайное положение, на улицы для поддержания порядка вышли военные.

Отдельные протесты носили мирный характер, в других случаях демонстранты швыряли в полицию камни, устанавливали блокпосты на главных дорогах, сжигали правительственные здания и захватывали аэропорты.

Протестующие, в основном в бедных сельских районах страны, продолжают поддерживать Кастильо и требуют немедленных выборов, отставки Болуарте, освобождения Кастильо и расследования действий полиции, приведших к гибели людей.

Во вторник прокуратура Перу заявила, что начинает расследование против Болуарте и других высших должностных лиц в связи с гибелью людей.

Протесты разрастаются

С началом недели эпицентром протестов стал регион Пуно на границе с Боливией, в основном населенный коренной народностью аймара. Жители отдаленных общин аймара тысячами прибывали в город Хулиака у озера Титикака.

Самые кровопролитные столкновения произошли в понедельник, когда 17 человек были убиты в стычках с полицией в Хулиаке.

Министр внутренних дел Перу Виктор Рохас заявил, что протесты в Хулиаке начались мирно, но затем несколько тысяч протестующих попытались взять под контроль местный аэропорт, а люди, вооруженные самодельным оружием и взрывчаткой, напали на полицейских.

Местное телевидение показало разгромленные демонстрантами здание прокуратуры и супермаркет в Хулиаке. Рохас отметил, что силы безопасности действовали в рамках закона, чтобы защитить себя. "Стало невозможно контролировать толпу", — сказал он.

Протесты перекинулись и на Куско — древнюю столицу инков, которую посещает множество иностранных туристов. По сообщениям врачей в Куско, один протестующий был убит, 16 гражданских лиц и шесть полицейских получили ранения после того, как протестующие попытались захватить аэропорт города.

Офис омбудсмена Перу сообщил, что в столкновениях с полицией были убиты 39 гражданских лиц, еще семь человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях из-за блокировки дорог. Жертвой демонстрантов также стал полицейский, который, по словам властей, сгорел заживо в своей патрульной машине.

Правительство Перу ввело трехдневный комендантский час в Пуно.

Национальная прокуратура начала расследование в отношении Болуарте и других должностных лиц в связи с гибелью людей во время протестов.

Насилие в Хулиаке в понедельник стало самым смертоносным столкновением между гражданским населением и силами безопасности в Перу за последние два десятилетия, прошедшие с окончания активной фазы противостояния перуанских властей и партизан из левых движений "Сияющий путь" и "Революционное движение имени Тупака Амару".

Как считается, это противостояние, всплески которого продолжаются до сих пор, унесло жизни 70 тысяч перуанцев, в основном мирных граждан.

Жертвы с обеих сторон

После того, как первые девять тел были доставлены в больницу в Хулиаке в понедельник днем, доктор Энрике Сотомайор сообщил местным СМИ, что все жертвы были убиты из огнестрельного оружия.

Среди погибших — и люди, не принимавшие участия в демонстрациях.

Самиллан, начинающий нейрохирург, надеялся однажды открыть больницу для помощи бедным, рассказала его сестра. Он проходил практику в больнице в Хулиаке, а в понедельник вместе с другими добровольцами вышел на улицы, чтобы помочь раненым.

По ее словам, в Самиллана стреляли дважды. "Все произошло так быстро, что даже сейчас я не могу поверить во все происходящее", — сказала она.

22-летний Роджер Кайо хотел учиться на механика, но не мог себе этого позволить, рассказал его брат Мауро. В этом году он наконец-то накопил достаточно денег, чтобы поехать на учебу. В понедельник он просто проходил мимо протестующих и стал жертвой случайной пули, попавшей ему в голову.

35-летний Габриэль Омар Лопес стал первой жертвой протестов, о которой в понедельник сообщила полиция. Его жена рассказала газете La República, что он весь день торговал мороженым. Лопес был убит ближе к вечеру, когда ситуация стала накаляться.

Во вторник полиция назвала своего погибшего сотрудника, Хосе Луиса Сонкко. Министерство внутренних дел заявило, что он когда протестующие напали на полицейский автомобиль и подожгли его, завладев оружием.

Протестующие собираются в ближайшие дни провести марш на Лиму, а правительство пообещало принять новые меры для восстановления порядка. Многие перуанцы опасаются новой волны насилия.

Правительство страны направило в Пуно делегацию высокопоставленных чиновников для налаживания диалога. Однако непонятно, с кем сейчас можно вести переговоры. В понедельник министр внутренних дел Рохас заявил, что не смог найти в Пуно никого, кто хотел бы с ним поговорить.

Требования протестующих

Сторонники Кастильо в ярости из-за его смещения, полагая, что это — результат заговора между оппозиционными политическими элитами, армией и полицией. Демонстранты требуют отставки Дины Болуарте, роспуска конгресса и создания учредительного собрания.

Главное требование протестующих — новые всеобщие выборы. По словам представителей избиркома, они могут состояться уже в конце этого года. Однако конгресс не готов проводить выборы в столь сжатые сроки.

Ранее Болуарте заявила, что поддерживает план по переносу на апрель 2024 год выборов президента и конгресса, первоначально запланированных на 2026 год. С этим предложением законодатели согласились.

Болуарте также высказалась за проведение судебного расследования по вопросу о превышении полномочий силами безопасности.

Правозащитники обвиняют их в применении смертоносного огнестрельного оружия и канистр со слезоточивым газом, которые они выстреливали с вертолетов. Армия, в свою очередь, утверждает, что демонстранты использовали оружие и самодельную взрывчатку.

Несмотря на углубляющийся кризис, Болуарте отказывается уходить в отставку. "Что решит моя отставка? Мы твердо будем оставаться на месте, пока конгресс не перенесет выборы", — сказала она в декабре, когда протесты начали набирать обороты.

"Единственное, что в моих руках, это проведение выборов — и мы уже предложили это, — заявила Болуарте в понедельник. — В мирное время можно добиться чего угодно, но в условиях насилия и хаоса это становится все труднее".

Премьер-министр Альберто Отарола на пресс-конференции обвинил Педро Кастильо и его союзников в гибели демонстрантов, заявив, что они подстрекали людей к беспорядкам, чтобы дестабилизировать правительство Болуарте.

"Именно они несут ответственность, а не наша полиция, и не граждане, которые в ужасе наблюдают, как эти орды преступников пытаются подорвать наши права,"- сказал он.

Международная реакция

В среду миссия Межамериканской комиссии по правам человека, пытаясь понять, как далеко зашел кризис, встретилась с Болуарте, чей кабинет во вторник получил вотум доверия Конгресса.

"Мы будем проверять ситуацию с правами человека. Идея в том, чтобы услышать как можно более широкий спектр всех мнений", — сказал журналистам представитель комиссии Эдгар Стюардо Ралон.

Болуарте, в отношении которой государственные прокуроры проводят предварительное расследование по факту гибели людей, в своем заявлении после встречи сказала, что правительство окажет комиссии всю необходимую поддержку для выяснения обстоятельств произошедшего.

После вспышки насилия ООН, посол Великобритании в Перу и другие международные игроки выступили с заявлениями, в которых прямо призвали перуанские силы безопасности соблюдать права человека.

Соединенные Штаты ранее неоднократно выражали поддержку правительству Болуарте и на прошлой неделе объявили о выделении Перу 8 миллионов долларов нового финансирования для поддержки усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Однако события последней недели вызвали сдержанную реакцию Вашингтона.

"Необходимо срочно принять меры, чтобы разрешить эту ситуацию и избежать гибели большего числа людей", — написала в "Твиттере" посол США в Перу Лиза Кенна.

Как развивался кризис

События в Перу начали стремительно выходить из-под контроля после того, как Педро Кастильо выступил с обращением по национальному телевидению и объявил в стране чрезвычайное положение.

Кастильо сообщил, что распускает парламент, большинство в котором составляли представители оппозиции, что вызвало шок в стране и за рубежом. Несколько министров перуанского правительства немедленно подали в отставку, а глава конституционного суда обвинил президента в попытке переворота.

Депутаты конгресса срочно собрались и проголосовали за импичмент подавляющим большинством: 101 из 130 депутатов. В качестве временного лидера парламент привел к присяге действующего вице-президента Дину Болуарте, которая немедленно призвала к политическому перемирию в интересах преодоления национального кризиса.

Перуанская полиция и вооруженные силы в совместном заявлении подчеркнули, что будут и впредь уважать конституцию страны.

Кастильо арестовали: коллегия Верховного суда страны назначила ему 18-месячное предварительное заключение, пока он находится под следствием по обвинениям в организации мятежа и заговора. Сам он отрицает правонарушения и заявляет, что остается законным президентом страны.

Кастильо — сторонник левых идей и школьный учитель — был избран президентом Перу в июне 2021 года. Во время предвыборной кампании он уверял своих сторонников: "В богатой стране больше не будет бедных".

Он обещал, что откажется от президентской зарплаты и будет, как и прежде, жить на учительские доходы.

Однако против Кастильо выдвигались обвинения в коррупции, которые он отвергал и называл частью заговора по его отстранению. Голосование по импичменту, в ходе которого он лишился поста, стало уже третьим за полтора года его пребывания у власти.

После ареста Кастильо его сторонники по всей стране начали выходить на улицы.

В Перу продолжает действовать введенный 13 декабря режим чрезвычайного положения. Он подразумевает, что полиция получает особые полномочия, а основные свободы, в том числе право на собрания, ограничиваются.

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bbcrussian.com

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