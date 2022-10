На смену уволенному Квази Квартенгу Трасс назначила Джереми Ханта, имеющего репутацию взвешенного политика с опытом работы на ключевых постах в правительстве: он был и министром здравоохранения, и главой МИДа, и даже кандидатом в премьеры.

Трасс сказала, что ей очень жаль расставаться с Квартенгом. Но ничего не делать она не могла — страну уже две недели сотрясает рукотворный кризис.

Его спровоцировали планы Трасс-Квартенга потратить дополнительно четверть триллиона фунтов, чтобы снизить налоги, оживить вялую экономику и поддержать население субсидиями. Беда в том, что они не сообщили, откуда возьмут деньги.

Такая зияющая дыра в бюджете, пусть даже в планах на бумаге, напугала финансистов всего мира и союзников Британии. Курс фунта и цены госдолга рухнули, а следом посыпались рейтинги правящей Консервативной партии.

Пенсионная система оказалась на грани краха, и центробанку пришлось включить на полную мощность печатный станок, чтобы предотвратить системный кризис, выручить правительство и спасти пенсионные фонды.

Однако мера эта была временной, до пятницы, 14 октября. Перед лицом нового витка кризиса Трасс отозвала министра финансов из Вашингтона, где он общался с удивленными коллегами из других развитых стран, и уволила его.

На пресс-конференции она объяснила свое решение "национальными интересами" и пообещала не менять общий курс своего правительства на снижение налогов. Но пока сделала шаг в обратном направлении и отменила снижение налога на прибыль для бизнеса.

Благодаря этому беспрецедентному для только что назначенного премьера повороту главной политической линии правительства на 180 градусов дыра в бюджете сократилась на 18 млрд фунтов.

Если учесть, что изначальные планы Трасс предполагали снижение налогов на 45 млрд фунтов в год, и она уже ранее была вынуждена отказаться от объявленного снижения подоходного налога на самых высокооплачиваемых граждан на 2 млрд в год, объявленного сегодня отказа от главного обещания Трасс-премьера членам своей партии все равно не хватит, чтобы сбалансировать бюджет.

Трасс намекнула, что для этого придется резать расходы. Против чего выступают и оппозиция, и экономисты. Они говорят, что новый раунд экономии подорвет экономику еще больше. Поскольку реальные доходы британцев не растут уже больше 10 лет подряд, инфляция — рекордная, а финансирование больниц, школ и инфраструктуры сокращается с каждым годом.

Рейтинги Трасс уже пробили дно. Согласно последнему опросу Ipsos, она стала самым непопулярным премьером в современной истории страны, ее деятельность одобряют лишь 16%.

Она пыталась подражать Маргарет Тэтчер. Но в итоге совершила один из тех крутых разворотов, которые не допускала "железная леди", знаменитая фразой "The lady's not for turning" ("Леди не позволит, чтоб ей крутили"), ставшей по сути девизом тэтчеризма.

Правящим консерваторам предстоят выборы через два года. С нынешними рейтингами и с Трасс во главе партии их шансы стремятся к нулю.

Поэтому на пресс-конференции Трасс спрашивали об одном: почему она не ушла вслед за министром финансов? Свою платформу они создавали и представляли тандемом, а отказ от ключевых реформ всего через пару недель после их объявления ставит под вопрос репутацию и доверие к премьеру.

Лиз Трасс выслушала три таких вопроса от Daily Telegraph, Sun и Би-би-си, и ответила всем одинаково: осталась, поскольку так нужно для страны, а виноваты в кризисе пугливые финансовые рынки и тяжелая ситуация в мире.

После четвертого вопроса от ITV о том, готова ли она извиниться перед партией за то, что уничтожила ее репутацию разумной политической силы, Трасс выдала тот же набор заготовленных фраз о будущем росте экономики, сказала "Всем спасибо" и буквально сбежала от прессы.

На брошенный ей вслед вопрос: "А извиниться?" ответа не последовало.