На их покупку едва хватает денег у бельгийского фермера Доминик Лебрен, хотя она ещё и вице-председатель Валлонской федерации сельского хозяйства.
"Всё очень сложно. Увеличение стоимости энергии и ряд других факторов поставили нас в тяжёлое положение, - сказала Лебрен. - Нам приходится принимать трудные решения. Растёт цена на удобрения, а они необходимы. Но если мы купим их в неверный момент или продадим свою продукцию не вовремя, для нас это катастрофа".
Управляя своей семейной фермой в сто гектаров, где растут ячмень, пшеница и свёкла, Доминик всё больше становится торговцем на рынке, покупая удобрения по ещё доступной цене и сбывая свою продукцию, пока на неё есть достаточный спрос. У неё нет надежд на восстановления сотрудничества Бельгии с крупнейшими производителями удобрения Россией, Украиной и Беларусью. Чтобы помочь таким земледельцам, Еврокомиссия в ноября представила предложения о том, как обеспечить наличие в достаточном удобрений и ограничить их стоимость. Брюссель рекомендует оказывать адресную поддержку фермерам, помогать им внедрять более устойчивые технологии и шире использовать органические удобрения.
Руководитель Европейской федерации сельскохозяйственных профсоюзов и кооперативов Тим Каллинан утверждает, что эти меры могут принести успех лишь в долгосрочной перспективе:
"Нам не обещают увеличить финансирование, хотя фермеры несут огромные расходы. Поэтому мы просим обложить дополнительным налогом компании, которые получают огромную прибыль от производства удобрений в это кризисное время, и переводить нам часть полученных средств. Необходимо обеспечить большую прозрачность того, что происходит в этой сфере. Еврокомиссии необходимо сейчас выступить с более краткосрочными мерами".
Этот кризис угрожает в Евросоюзе следующему аграрному сезону. Если фермеры будут экономить на удобрениях, это может привести к снижению урожайности и, соответственно, сокращению производства, в значит и дальнейшему повышению цен на продукты питания.
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