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В Кривом Роге в результате ночного ракетного удара разрушены два промышленных предприятия, повреждены газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус,
Kryvyj Rihas
Kryvyj Rihas
© AP / Scanpix

Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Кроме того, по его данным, ранен 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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Deutsche Welle
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