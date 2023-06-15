aA
В Кривом Роге в результате ночного ракетного удара разрушены два промышленных предприятия, повреждены газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус,
Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Кроме того, по его данным, ранен 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Внимание: над Литвой – опасность летних бурь, сообщают, где пройдут ливни
В четверг погоду обусловит циклон, на странице "Погода и...
Эфир Delfi: "Рамштайн", истребители F-16 и обучение, роль Украины в формировании будущего России
Сегодня в Брюсселе началось очередное заседание...
Из-за неясных симптомов жительнице Шальчининкая диагноз поставили за 14 часов до смерти
Женщина задыхалась, чувствовала слабость, боли во всем...
Новая драма в парламенте: во время выступления Билотайте оппозиция покинула зал заседаний
В четверг министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте...
В начале сезона отпусков – предложение отказаться от праздника и добавить один день к отпуску
Парламент Литвы рассмотрит появившееся минувшей...