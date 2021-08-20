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Белорусская легкоатлетка готова вернуться на родину только в том случае, если будет уверена, что для нее там безопасно.
Kryscina Cimanouskaja
Kryscina Cimanouskaja
© AFP / Scanpix

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская решила сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши. Об этом Тимановская рассказала в четверг, 19 августа в интервью телеканалу РБК.

"Условия смены спортивного гражданства - это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация", - пояснила спортсменка. Она подчеркнула, что даже если будет выступать за сборную Польши, то Беларусь все равно останется ее домом, куда она будет возвращаться снова и снова. Вместе с тем Кристина Тимановская указала, что сможет вернуться на родину, лишь когда будет уверена, что для нее там безопасно.

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"Мы радуемся и поздравляем с решением! Польша - самая прекрасная страна в мире. Надеюсь, что когда-нибудь и в Беларуси сложатся условия, в которых каждый белорус сможет строить свою жизнь безопасно и свободно", - отреагировал на решение спортсменки заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в своем твиттер-акаунте.

Давление на Тимановскую и отъезд в Варшаву

В ходе летней Олимпиады-2020 в Токио Кристина Тимановская должна была соревноваться на дистанциях 100 и 200 метров. После того как две ее соотечественницы не были допущены к эстафете 4 по 400 метров из-за недостаточного количества допинг-проб, Национальный олимпийский комитет Беларуси (НОК) включил в список атлетов на этой дистанции Тимановскую, которая никогда ранее не участвовала в состязаниях на 400 м на профессиональном уровне. 30 июля бегунья в Instagram резко отреагировала на это решение, раскритиковав белорусских чиновников.

1 августа спортсменка сообщила, что по распоряжению из Минска ее отстранили от участия в Играх и пытаются насильно вывезти в Беларусь. Оппозиция и правозащитники уверены, что это решение принял лично правитель Беларуси Александр Лукашенко.

В токийском аэропорту легкоатлетка отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью к полиции. Международный олимпийский комитет 3 августа объявил, что проведет собственное расследование инцидента с Тимановской. Сама спортсменка, получившая гуманитарную визу в Польшу, 4 августа вылетела через Вену в Варшаву.

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Deutsche Welle
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