Криминалисты идентифицировали всех погибших в украинской Грозе, их 59 человек

"Криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара по кафе на Харьковщине. 59 человек убили россияне прямым попаданием Искандера в селе Гроза. Все жертвы − местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все − гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений", сказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, 19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий. Для этого в течение 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадения фрагментов.

Клименко уточнил, что одного из погибших − 60-летнего мужчину − криминалисты установили по 20-ти частям тела.

Еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из помещений погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей.