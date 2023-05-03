Кремль заявил о попытке нанесения удара беспилотниками по резиденции Путина

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации", - дословно сказано в сообщении кремлевской пресс-службы.

Кремль утверждает, что для атаки были использованы два дрона. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - говорится в заявлении.

Кремлевская пресс-служба назвала предполагаемую атаку дронов "спланированной террористической акцией и покушением на президента" накануне Дня Победы и парада 9 мая. "График его работы изменений не претерпел", - добавили в пресс-службе. По ее данным, пострадавших и материального ущерба от падения беспилотников и разлета осколков на территории Кремля нет.

Россия, согласно заявлению, оставляет за собой право принять ответные меры "там и тогда, где и когда посчитает нужным".

Дым над Кремлем попал на видео

Ранее в российских телеграм-каналах появилось видео, на котором был виден дым над Кремлем.

Телеграм-канал "Соседи. Якиманка-Замоскворечье" сопроводил видео, снято со стороны Большого Каменного моста, комментарием: "Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена".

Этим сообщениям предшествовали новости о предполагаемых атаках дронов в других регионах России, в том числе в приграничной Брянской области.

Провоенные блогеры уже после заявления Кремля опубликовали другое видео, достоверность которого определить пока невозможно. Оно снято со стороны Красной площади, украшенной к 9 мая. На нем предполагаемый дрон взрывается над куполом Сенатского дворца Кремля.

Реакция Киева

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил Би-би-си, что целью Киева является освобождение оккупированных территорий, а не Москва.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил он.

По его словам, теракт - это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, "а то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая".

Атаки дронов

В начале прошлой неделе местные власти сообщали о беспилотники со взрывчаткой, найденной в подмосковном Ногинске. Позже стало известно о еще трех дронах, обнаруженных в Московской области (без взрывчатки).

С начала года наблюдатели сообщали об установке в Москве дополнительных систем ПВО. Провоенные блогеры выдвигали версию о том, что размещение зенитно-ракетных установок может быть связано с риском применения беспилотников.

Украина, войну против которой Россия начала в феврале прошлого года, не брала на себя тветственность за удары беспилотников по российской территории.

В то же время пресс-атташе оперативного командования "Юг" украинской армии Наталья Гуменюк, комментируя субботний пожар на нефтебазе в аннексированном Севастополе, заявила о подготовительной работе к "широкому полномасштабному наступлению [Украины], которое все ожидают".

Российские власти назвали причиной пожара атаку дронов. В ночь на среду произошел еще один пожар на нефтебазе под Таманью в Краснодарском крае - версии о дронах прозвучали СМИ, в том числе государственное агентство ТАСС. За два дня дважды сходили с рельсов после взрывов поезда в Брянской области.

Ранее российские власти использовали предполагаемую угрозу диверсий для отмены парадов 9 мая. По все стране под этим предлогом были отменены массовые шествия "Бессмертного полка". Парад Победы на Красной площади состоится, изменений в планах нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений об ударе украинских беспилотников по территории Кремля.