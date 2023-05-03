Кремль заявил о попытке нанесения удара беспилотниками по резиденции Путина

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации", - дословно сказано в сообщении кремлевской пресс-службы.

Кремль утверждает, что для атаки были использованы два дрона. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - говорится в заявлении.

Кремлевская пресс-служба назвала предполагаемую атаку дронов "спланированной террористической акцией и покушением на президента" накануне Дня Победы и парада 9 мая. Путина в Кремле не было. "График его работы изменений не претерпел", - уточнили в пресс-службе. По ее данным, пострадавших и материального ущерба от падения беспилотников и разлета осколков на территории Кремля нет.

Россия, согласно заявлению, оставляет за собой право принять ответные меры "там и тогда, где и когда посчитает нужным".

Дым над Кремлем попал на видео

Ранее в российских телеграм-каналах появилось видео, на котором был виден дым над Кремлем.

Телеграм-канал "Соседи. Якиманка-Замоскворечье" сопроводил видео, снято со стороны Большого Каменного моста, комментарием: "Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена".

Этим сообщениям предшествовали новости о предполагаемых атаках дронов в других регионах России, в том числе в приграничной Брянской области.

Провоенные блогеры уже после заявления Кремля опубликовали другое видео, достоверность которого определить пока невозможно. Оно снято со стороны Красной площади, украшенной к 9 мая. На нем предполагаемый дрон взрывается над куполом Сенатского дворца Кремля. Еще одно видео с логотипом телеканала ТВЦ показывает летящий объект над Красной площадью со стороны ГУМа, а также вспышку взрыва.

Реакция Киева

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил Би-би-си, что целью Киева является освобождение оккупированных территорий, а не Москва.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент [Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил он.

По его словам, теракт - это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, "а то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории России: "Зачем? Это не решает никакую военную задачу. Но дает основания России оправдать свои атаки по гражданским".

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

Кремль - один из самых защищенных в России объектов. Каждый, кто за последние годы пытался проехать вдоль его стен по Кремлевской набережной с включенным GPS-навигатором, мог проверить на практике - при подъезде к Кремлю метка на экране указывала на один из столичных аэропортов.

Это результат действия систем радиоэлектронной борьбы - таким образом они препятствуют простым коммерческим дронам, в которых установлена защита от полетов вблизи аэропортов. Эта защита может быть снята. Военные дроны используют различные системы для преодоления средств РЭБ. Один из способов - использование на определенных участках полета так называемой инерциальной навигации, то есть автопилота. Такая система менее уязвима для радиоэлектронного противодействия, но снижает точность.

Разумеется, в условиях такого радиоэлектронного противодействия управлять беспилотником по радиосвязи очень сложно, если не сказать невозможно. Он должен лететь по заданной программе к определенной цели самостоятельно.

Есть и более широкий контур защиты Кремля от беспилотников в пределах Москвы. О его составе мало что известно, однако в январе на крышах зданий вокруг центра города стали устанавливать зенитные комплексы "Панцирь-С1", разработанные в том числе и для борьбы с беспилотниками.

Судя по кадрам, которые попали в сеть, это был сравнительно небольшой дрон самолетного типа, вероятно, с пропеллером, поскольку летел на небольшой скорости. Такие аппараты часто изготавливают с применением углепластика, так что их непросто заметить радиолокационными средствами, особенно когда они летят на небольшой высоте.

Существует еще более широкий контур ПВО, который защищает уже всю Москву. Однако войска противовоздушной обороны нацелены скорее на борьбу с более крупными целями - начиная с боеголовок межконтинентальных ракет и заканчивая самолетами.

Небольшие дроны, как показывает практика, способны преодолевать систему ПВО и долетать до Подмосковья. Известно как минимум о двух случаях, когда в Московской области находили дроны со взрывчаткой: в конце февраля - в Коломенском районе, а в конце апреля - под Ногинском. В обоих случаях обломки дронов были опознаны как беспилотники UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет".

Дальность действия таких дронов - до 800 километров, так что если предположить, что их могли запускать украинцы, то технически это сделать было можно. Многие комментаторы уже после этих случаев говорили, что такие пуски похожи на проверку российской ПВО перед реальной атакой. Но официальный Киев тогда, как и сейчас, не стал брать на себя ответственность.

Разумеется, дрон, взорвавшийся над куполом Сенатского дворца в Кремле, могли запустить и с более близкого расстояния, и тогда ему не нужно было бы лететь многие сотни километров, рискуя быть сбитым из ЗРК или посаженным системой РЭБ. Но сейчас это уже просто любопытные детали, потому что результат такого удара уже есть - он расходится в роликах, снятых в ночной Москве, на которых дрон, несмотря на зенитные комплексы и станции радиоэлектронной борьбы, долетает до Кремля и взрывается.

Атаки дронов

В начале прошлой неделе местные власти сообщали о беспилотнике со взрывчаткой, найденной в подмосковном Ногинске. Позже стало известно о еще трех дронах, обнаруженных в Московской области (без взрывчатки).

С начала года наблюдатели сообщали об установке в Москве дополнительных систем ПВО. Провоенные блогеры выдвигали версию о том, что размещение зенитно-ракетных установок может быть связано с риском применения беспилотников.

Украина, войну против которой Россия начала в феврале прошлого года, не брала на себя ответственность за удары беспилотников по российской территории.

В то же время пресс-атташе оперативного командования "Юг" украинской армии Наталья Гуменюк, комментируя субботний пожар на нефтебазе в аннексированном Севастополе, заявила о подготовительной работе к "широкому полномасштабному наступлению [Украины], которое все ожидают".

Российские власти назвали причиной пожара атаку дронов. В ночь на среду произошел еще один пожар на нефтебазе под Таманью в Краснодарском крае - версии о дронах прозвучали СМИ, в том числе государственное агентство ТАСС. За два дня дважды сходили с рельсов после взрывов поезда в Брянской области.

Ранее российские власти использовали предполагаемую угрозу диверсий для отмены парадов 9 мая. По все стране под этим предлогом были отменены массовые шествия "Бессмертного полка". Парад Победы на Красной площади состоится, изменений в планах нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений об ударе украинских беспилотников по территории Кремля.

По его словам, Путин в среду работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.