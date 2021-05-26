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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 25 мая, указывая, что встреча назначена "в соответствии с достигнутой договоренностью".
Joe Bideno (tuo metu ėjo viceprezidento pareigas B. Obamos administracijoje) ir Vladimiro Putino (tuo metu ėjo Rusijos ministro pirmininko pareigas) susitikimas Maskvoje 2011 m. kovo 10 d. Russian Prime minister Putin shakes hands with U.S. Vice President Biden during their meeting in Moscow
Joe Bideno (tuo metu ėjo viceprezidento pareigas B. Obamos administracijoje) ir Vladimiro Putino (tuo metu ėjo Rusijos ministro pirmininko pareigas) susitikimas Maskvoje 2011 m. kovo 10 d. Russian Prime minister Putin shakes hands with U.S. Vice President Biden during their meeting in Moscow
© Reuters / Scanpix

Темами переговоров станут "состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений", а также "проблематика стратегической стабильности" и "актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", говорится далее в сообщении.

13 апреля Джо Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы. Американский лидер выразил обеспокоенность в связи с внезапным наращиванием сил в граничащем с Донбассом регионе, в также на территории аннексированного Россией Крыма. В связи с этим Баден считает необходимым обсудить при личной встрече "весь спектр тем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и Россия", сообщала тогда пресс-служба Белого дома.

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13 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что переговоры с Байденом могут пройти в формате видеоконференции.

Отношения России и ряда западных стран, включая США, в последние месяцы обострились. В апреле Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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Deutsche Welle

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