Joe Bideno (tuo metu ėjo viceprezidento pareigas B. Obamos administracijoje) ir Vladimiro Putino (tuo metu ėjo Rusijos ministro pirmininko pareigas) susitikimas Maskvoje 2011 m. kovo 10 d. Russian Prime minister Putin shakes hands with U.S. Vice President Biden during their meeting in Moscow