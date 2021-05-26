Темами переговоров станут "состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений", а также "проблематика стратегической стабильности" и "актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", говорится далее в сообщении.
13 апреля Джо Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы. Американский лидер выразил обеспокоенность в связи с внезапным наращиванием сил в граничащем с Донбассом регионе, в также на территории аннексированного Россией Крыма. В связи с этим Баден считает необходимым обсудить при личной встрече "весь спектр тем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и Россия", сообщала тогда пресс-служба Белого дома.
13 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что переговоры с Байденом могут пройти в формате видеоконференции.
Отношения России и ряда западных стран, включая США, в последние месяцы обострились. В апреле Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.
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