Кремль раскритиковал предложенный в НАТО "военный Шенген"

По словам Пескова, НАТО всегда считало Россию "так называемым условным противником". "Сейчас он (Альянс. - Ред.) считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", - сказал представитель Кремля. По его мнению, в Европе "не желают прислушиваться к озабоченностям" Кремля и "абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности".

Предложение о "военном Шенгене"

Накануне глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО, немецкий генерал Александер Зольфранк (Alexander Sollfrank) в беседе с Reuters предложил создать "военный Шенген", а именно зону свободного военного перемещения, аналогичную Шенгенской зоне, которая позволит свободное передвижение войск внутри большей части ЕС. Это необходимо, в том числе и для быстрой переброски войск и вооружений на восточный фланг НАТО в случае необходимости, пояснил он.