Кремль поздравил президента Сербии Вучича с победой на парламентских выборах, хотя результаты официально еще не объявлены

Официально результаты еще не объявлены, но по результатам подсчета 92% голосов коалиция по главе с Сербской прогрессивной партией Александара Вучича набирала более 47% голосов.
Этот результат совпадает с итогами экзит-поллов, по оглашении которых Вучич заявил, что его коалиция получит 127 из 250 мандатов в Народной скупщине Сербии.
По закону избирком Сербии должен огласить окончательные результаты в течение 96 часов после закрытия участков. На формирование нового созыва парламента отводится 30 дней.
Явка избирателей составила почти 60%.
"Мы приветствуем успех господина Вучича", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется на дальнейшее укрепление дружбы с Белградом.
Вотум доверия
СПП находится у власти более десяти лет, с 2012 года.
Оппозиционный блок из 15 партий под названием "Сербия против насилия" (СПН) набрал около 23% и настаивает на пересчете, обвиняя власти в махинациях на выборах.
Власти Сербии говорят, что результаты прошедших выборов — это вотум доверия сербов курсу правительства.
"Моя работа заключалась в том, чтобы обеспечить абсолютное большинство" , — сказал Вучич, хотя лично он не фигурировал в бюллетенях.
В штабе СПП Вучич появился накануне в сопровождении премьер-министра Аны Брнабич и лидера боснийских сербов Милорада Додика, которого многие считают авторитарным политиком с националистическими воззрениями.
Угроза протестов
Вместе с выборами в парламент в воскресенье решалась судьба 65 муниципалитетов, в том числе столичной мэрии.
Блок "Сербия против насилия" (СПН) надеялся победить в Белграде, но, судя по предварительным результатам, правящая партия победила и здесь.
СПН – весьма молодая политическая сила: он был создан в мае этого года.
В блоке заявляют, что власти привезли в столицу более 40 тысяч жителей провинции, чтобы обеспечить цифры в свою пользу, поэтому результаты должны быть аннулированы, в противном случае могут начаться протесты.
Вопрос Косова
Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, ее признали более 100 стран-членов ООН.
Сербия независимость Косова не признает. Не признают ее и пять стран Евросоюза (Греция, Испания, Словакия, Румыния и Кипр), постоянные члены Совета безопасности ООН Россия и Китай, а также, например, Украина.
В Косово живут около 95 тысяч этнических сербов. Те из них, кто хотел проголосовать на сербских выборах, могли сделать это на избирательных участках на территории Сербии.