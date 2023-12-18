Кремль поздравил президента Сербии Вучича с победой на парламентских выборах, хотя результаты официально еще не объявлены

Оппозиционный блок из 15 партий под названием "Сербия против насилия" (СПН) набрал около 23% и настаивает на пересчете, обвиняя власти в махинациях на выборах.

СПП находится у власти более десяти лет, с 2012 года.

"Мы приветствуем успех господина Вучича", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков . По его словам, Москва надеется на дальнейшее укрепление дружбы с Белградом.

По закону избирком Сербии должен огласить окончательные результаты в течение 96 часов после закрытия участков. На формирование нового созыва парламента отводится 30 дней.

Этот результат совпадает с итогами экзит-поллов, по оглашении которых Вучич заявил, что его коалиция получит 127 из 250 мандатов в Народной скупщине Сербии.

Официально результаты еще не объявлены, но по результатам подсчета 92% голосов коалиция по главе с Сербской прогрессивной партией Александара Вучича набирала более 47% голосов.

"Моя работа заключалась в том, чтобы обеспечить абсолютное большинство" , — сказал Вучич, хотя лично он не фигурировал в бюллетенях.

В штабе СПП Вучич появился накануне в сопровождении премьер-министра Аны Брнабич и лидера боснийских сербов Милорада Додика, которого многие считают авторитарным политиком с националистическими воззрениями.

Угроза протестов

Вместе с выборами в парламент в воскресенье решалась судьба 65 муниципалитетов, в том числе столичной мэрии.

Блок "Сербия против насилия" (СПН) надеялся победить в Белграде, но, судя по предварительным результатам, правящая партия победила и здесь.

СПН – весьма молодая политическая сила: он был создан в мае этого года.

В блоке заявляют, что власти привезли в столицу более 40 тысяч жителей провинции, чтобы обеспечить цифры в свою пользу, поэтому результаты должны быть аннулированы, в противном случае могут начаться протесты.

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