Кремль по-прежнему считает Херсонскую область частью России

"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал он журналистам.
Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о том, как Владимир Путин воспринял доклад генерала Сергея Суровикина об обстановке в Херсоне и решение министра обороны Сергея Шойгу вывести из города российскую военную группировку.
"Было [решение] министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос Би-би-си, Песков сказал, что в Кремле не считают унизительным отступление из Херсона.
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