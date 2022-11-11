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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса аннексированной Россией Херсонской области.
Кремль по-прежнему считает Херсонскую область частью России
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"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал он журналистам.

Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о том, как Владимир Путин воспринял доклад генерала Сергея Суровикина об обстановке в Херсоне и решение министра обороны Сергея Шойгу вывести из города российскую военную группировку.

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"Было [решение] министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос Би-би-си, Песков сказал, что в Кремле не считают унизительным отступление из Херсона.

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