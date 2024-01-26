Кремль опроверг отказ от требований о нейтралитете Украины

"Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", - заявил в пятницу, 26 января, журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Bloomberg: Путин сигнализировал США готовность к переговорам о мире в Украине

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент РФ Владимир Путин передал Соединенным Штатам сигнал о готовности к переговорам об окончании войны против Украины. Тем самым, по данным издания, он прощупывает почву по вопросу возможного согласия Вашингтона участвовать в таких переговорах.

Два близких к Кремлю собеседника Bloomberg сообщили, что Путин по косвенным каналам дал понять, что он открыт для дискуссий и даже готов отказаться от своих требований по нейтралитету Украины, включая отказ от противодействия возможному членству этой страны в НАТО. По их словам, предложения были переданы в декабре 2023 года высокопоставленным американским чиновникам через посредника, имя которого они отказались назвать.