Несколькими часами ранее Путин провел видеоконференцию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, прибывшим в Москву. Кремль объяснил такой формат встречи мерами предосторожности во время пандемии Covid-19.
Джозеф Байден 13 апреля предложил российскому коллеге встретиться на высшем уровне в "третьей стране" в ближайшие месяцы на фоне сообщений об усилении военного присутствия РФ на границе с Украиной. Финляндия и Австрия уже выразили готовность стать площадкой для встречи. Швейцарские дипломаты тоже сообщали о желании их страны стать хозяйкой саммита.
Отношения России и ряда западных стран, включая США, в последние недели обострились. В апреле Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.
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