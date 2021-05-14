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Предполагаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться не в третьей стране, а в формате видеоконференции. Саммит "будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологами", — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 13 мая, отвечая на вопрос, может ли такая встреча пройти в режиме онлайн.
Bidenas ir Putinas
Bidenas ir Putinas
© AFP / Scanpix

Несколькими часами ранее Путин провел видеоконференцию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, прибывшим в Москву. Кремль объяснил такой формат встречи мерами предосторожности во время пандемии Covid-19.

Джозеф Байден 13 апреля предложил российскому коллеге встретиться на высшем уровне в "третьей стране" в ближайшие месяцы на фоне сообщений об усилении военного присутствия РФ на границе с Украиной. Финляндия и Австрия уже выразили готовность стать площадкой для встречи. Швейцарские дипломаты тоже сообщали о желании их страны стать хозяйкой саммита.

Отношения России и ряда западных стран, включая США, в последние недели обострились. В апреле Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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Deutsche Welle
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