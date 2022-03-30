Красный Крест ответил на обвинения

"Мы наблюдаем преднамеренные целенаправленные атаки с использованием ложных повествований и дезинформации для дискредитации МККК. И это может нанести реальный вред нашим командам и нашим партнерам по Красному Кресту и Красному Полумесяцу, работающим на местах, а также людям, которым мы служим", — заявил пресс-секретарь МККК Эван Уатсон.
Международный комитет Красного Креста опроверг информацию о том, что он потакает насильственному переселению людей, в частности из Мариуполя, и назвал недостоверной информацию о том, что офис в России планировал открыть "для фильтрации беженцев с Украины". (Ранее Мариупольский городской совет заявил, что около 15 000 человек были вывезены в Россию против их воли, и что у них отобрали удостоверения личности.)
В Красном Кресте отметили, что в настоящее время организация представлена в десяти точках Украины и рассматривала возможность открытия офиса в российском Ростове-на Дону, подчеркнув, что нужно уважать нейтральную и беспристрастную гуманитарную деятельность.
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