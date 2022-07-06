Краматорск, Славянск, Бахмут - решающая битва за украинский Донбасс

Битва за Донбасс вступила в решающую фазу. После того как российские войска захватили Северодонецк и соседний Лисичанск, под их контролем оказалась вся Луганская область. Теперь основные бои идут западнее и южнее - за подконтрольные Киеву города соседней Донецкой области. Главные из них - Краматорск, Славянск и Бахмут - имеют не только стратегическое, но и символическое значение для обеих сторон.

Славянск - первые бои за Донбасс в 2014 году

100-тысячный Славянск был малоизвестен за пределами Донбасса. О городе в восточноукраинской провинции знали, как о грязелечебном курорте и о малой родине Леонида Быкова, культового актера советского кино ("В бой идут одни старики"). Все изменилось в апреле 2014 года, когда Славянск стал первым городом на востоке Украины, который захватили местные сепаратисты - при поддержке спецслужб РФ, что Москва отрицала. Славянск стал их первой штаб-квартирой. Почему именно он? Обозреватели связывают это с расположением - вдали от крупных городов, но рядом с важной международной трассой M03, которая ведет от Киева через Харьков до границы с Россией в направлении Ростова-на-Дону.

Тогда группа из нескольких десятков вооруженных мужчин во главе с бывшим офицером российских спецслужб Игорем Гиркиным, называвшим себя Стрелков, захватила в городе власть, заняв здания полиции и городской администрации. Сам Гиркин в многочисленных интервью рассказывал, что они пришли из аннексированного на тот момент Крыма. Мэр Славянска Неля Штепа поддержала сепаратистов, Гиркин позднее провозгласил себя "министром обороны" так называемой "Донецкой народной республики".

Украинские военные и спецслужбы пытались освободить город с первых дней так называемой "антитеррористической операции" (АТО). Апрельские бои за Славянск называют первыми в войне в Донбассе. Украина провела их неудачно, потеряв бойцов и технику. Особенно ожесточенные бои шли на горе Карачун - за контроль над расположенной там телевышкой. Полностью освободить город украинским войскам удалось лишь в рамках наступления в начале июля 2014-го, когда Гиркин и более полутора тысяч бойцов "ДНР" были вынуждены бежать в Донецк. С тех пор Славянск под контролем Киева.

Краматорск - штаб украинской группировки

Соседний Краматорск - совсем другой калибр. Весной 2014 года он, как и Славянск, перешел под контроль группы сепаратистов и был освобожден в середине лета. Бои долго велись за стратегически важный военный аэродром, который смогла удержать украинская армия. Осенью 2015-го город с населением в 150 тысяч жителей стал административным центром Донецкой области, оставшейся под контролем Киева. Туда из Донецка переехали органы власти, также в Краматорске расположился штаб Операции объединенных сил (ООС) - украинской группировки в Донбассе.

Краматорск - известный далеко за пределами Донбасса промышленный центр востока Украины. Крупнейшее градообразующее предприятие - Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), который называет себя "крупнейшим в Европе" предприятием тяжелого машиностроения. НКМЗ выпускает оборудование для горной промышленности, основным покупателем до войны 2014 года была Россия, затем ее доля сократилась. С первых дней открытого вторжения войск РФ завод не работает.

В апреле железнодорожный вокзал в Краматорске, через который город покидают беженцы, был обстрелян российской ракетой с надписью "За детей". Погибли более 50 человек, среди них - дети.

Бахмут - Украина осталась без собственной соли

Наконец, третий стратегически важный город подконтрольной Киеву части Донбасса - Бахмут. Он расположен на трассе Лисичанск - Бахмут, за которую шли бои в 2014 и 2015 годах, и считается важным центром снабжения украинской армии в регионе.

В советское время и до 2016 года город назывался Артемовск - в честь большевика Федора Сергеева (партийный псевдоним "товарищ Артем"), уже после войны в Донбассе в рамках проводимой в Украине "декоммунизации" ему вернули дореволюционное название. Весной 2014 года там развевались флаги "ДНР", украинская армия освободила город в июле, как и Славянск с Краматорском.

Бахмут с населением около 70 тысяч человек известен за пределами Донбасса двумя предприятиями. Это завод игристых вин Artwinery, один из крупнейших в Восточной Европе, с его известной и за рубежом торговой маркой "Крым". А также "Артемсоль" - расположенный в Бахмутском районе гигант по добыче поверенной соли, покрывавший до 90 процентов потребностей Украины и один из крупнейших экспортеров. После начала открытого российского вторжения производство на "Артемсоли" остановлено. В связи с этим в Украине выросли цены и возник дефицит соли. Сообщается, что Киев ее теперь импортирует, в том числе - из Германии.