Козырев: Музыкантов "Би-2" держат в неподобающих условиях

Музыкантов известной российской рок-группы "Би-2", задержанных в Таиланде, содержат на жаре в камере под открытым небом в центре временного содержания миграционной полиции в Бангкоке. Об этом рассказал журналист и ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев в понедельник, 29 января. "Условия, в которых они содержатся, совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере - это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары", - пояснил он.

По его словам, у участников "Би-2" отобрали личные вещи, не предоставив перевод судебных документов. Ситуацией "напрямую управляют российские власти, это показательная расправа над музыкантами", которые не поддерживают войну РФ против Украины, считает Козырев. Кроме того, по данным "Дождя", в камеру к музыкантам периодически "подсаживают" русскоговорящих "переговорщиков", которые оказывают на участников группы психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки.

История задержания музыкантов