Ковид: в Украине зарегистрирован новый суточный пик смертности

В Украине зарегистрирован новый суточный пик смертности от СOVID-19. За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции скончались 793 человека, сообщила утром в субботу, 6 ноября, пресс-служба министерства здравоохранения в Киеве. Это - максимальный показатель с начала пандемии. Предыдущий пик - 734 летальных случая - был зафиксирован 26 октября.

Между тем суточный прирост новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Украине в последние дни незначительно снижается. За истекшие 24 часа вирус выявили еще у 25 063 человек, включая 1541 ребенка и 398 медработников. Днем ранее было зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября - 27 377 случаев.

За все время пандемии в Украине, по официальным данным, выявлено в общей сложности 3,06 млн случаев заражения коронавирусом, 71 635 человек скончались. С начала кампании вакцинации в стране привиты 11 269 341 человек, из них 7 858 507 полностью иммунизированы.

Митинг против вакцинации в Киеве

Ранее на этой неделе в центре Киева прошла многотысячная акция протеста против вакцинации от COVID-19 и ограничительных мер, введенных властями из-за пандемии. С 8 ноября в Украине планируют отстранять от работы чиновников и педагогов, не привитых от COVID-19.

15 областей Украины и Киев входят в так называемую "красную" зону, где самый высокий уровень заболеваемости и жесткие ограничения - закрыты кафе, рестораны, торговые центры, непродовольственные магазины и большинство учебных заведений. Ограничения не касаются учреждений, все сотрудники и посетители которых полностью привиты от COVID-19. Еще семь областей находятся в "оранжевой" зоне. В "желтой" зоне остаются лишь два региона - Кировоградская и Закарпатская области.