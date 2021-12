На встрече с Лавровым Блинкен сказал, что Россию ждут серьезные санкции в случае обострения конфликта с Украиной.

"Лучший способ избежать кризиса — это дипломатия […], включая выполнение Минских соглашений и отвод российских сил [от украинской границы], — заявил глава Госдепа. — Соединенные Штаты хотят этому способствовать, но, опять-таки, в духе прямоты и откровенности, а так и надо говорить, я скажу: если Россия пойдет на конфронтацию, ее ждут серьезные последствия".

После встречи пожелавший остаться неназванным член делегации США сказал агентству Рейтер, что встреча прошла в "серьезной, трезвой и деловой" атмосфере, прорывов же на ней ожидаемо не случилось. Как отметил источник, Блинкен заявил Лаврову, что Вашингтон хочет предотвратить обострение конфликта между Россией и Украиной, а если Москва все же пойдет на него, ее ждут санкции.

Украина, Европа и США в последние недели говорят, что Россия снова концентрирует войска около украинских границ, что может быть признаком подготовки к обострению конфликта на востоке Украины или даже к вторжению в другие украинские регионы.

Сергей Лавров в своих выступлениях в Стокгольме снова обвинил НАТО в игнорировании российских интересов, а также оказании военной поддержки Украине.

"Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния […] Идет военная накачка Украины […] Военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам, в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы как ударные комплексы. Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности", — цитирует Лаврова ТАСС.

Сославшись на слова Владимира Путина, глава МИД России сказал, что Россия "не хочет никаких конфликтов". "Но если наши партнеры из НАТО заявляют, что никто не имеет право диктовать любой стране, желающей вступить в НАТО, может она это сделать или нет, мы приводим положения международного права, которые гласят о том, что каждое государство вправе выбирать способы обеспечения своих законных интересов в области безопасности", — передает Интерфакс слова Лаврова в начале переговоров с Блинкеном.



Украинские СМИ со ссылкой на свой источник в делегации Украины сообщили, что в среду вечером на неформальном ужине перед встречей министров иностранных дел ОБСЕ между Лавровым, с одной стороны, и Блинкеном и главой МИД Украины Дмитро Кулебой, с другой, произошло нечто вроде перепалки.

Данные о разговоре передает издание "Украинская правда" и подтверждает украинское государственное информагентство Укринформ.

"Свое выступление он [Лавров] сопроводил тезисами роспропаганды о госперевороте и нацистах в Украине", — сказал источник "Украинской правды". "Это спровоцировало дипломатическую схватку. В присутствии всех других министров Кулеба взял слово и поставил Лаврова на место", — пишет Укринформ.

Кулеба, по словам источника, сказал, что Россия обстреливает украинскую территорию и убивает украинских военных, а также систематически блокирует работу наблюдательной миссии ОБСЕ. Энтони Блинкен, согласно сведениям этого источника, поддержал украинского коллегу. Затем Лавров взял слово еще раз, снова выступил с обвинениями — и снова получил ответ от Кулебы и Блинкена.

В четверг Блинкен встретился с Кулебой перед разговором с Лавровым.

Представители России данные о перепалке между Лавровым, Блинкеном и главой МИД Украины не комментировали.

В четверг Лавров отдельно встретился в Стокгольме, кроме прочих коллег, и с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс. "Я еще раз заявила, что Соединенное королевство поддерживает суверенитет Украины. Мы также обсудили Иран, Афганистан и двусторонние вопросы", — написала Трасс после встречи.

🇬🇧🇷🇺 Met Russian Foreign Minister Lavrov in Stockholm @OSCE. I re-stated the UK's support for Ukraine's sovereignty. We also discussed Iran and Afghanistan and bilateral issues. pic.twitter.com/OoVCF1mQEX