"Наш президент во время новогодней речи в 2022 году vs 2023 год. Да, за этот ужасный год каждый из нас изменился", — говорится в комментарии к видео УНИАН.
В. Зеленский в своем эмоциональном новогоднем поздравлении пообещал, что Украина будет бороться до победы.
"Я хочу сказать всем вам: украинцы, вы невероятные! Посмотрите, что мы сделали и делаем! Как наши воины с первых дней разносят эту "вторую армию мира". Как наши люди останавливали колонны их техники. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Каждый из нас – борец. Каждый из нас – фронт. Каждый из нас – основа обороны", - сказал президент Украины.
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