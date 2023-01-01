aA
Украинское информационное агентство УНИАН опубликовало в своем Telegram-канале короткое видео, в котором сравнило, как выглядел президент Украины Владимир Зеленский в субботу и в поздравлении с Новым годом, распространенном год назад.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© Stopkadras

"Наш президент во время новогодней речи в 2022 году vs 2023 год. Да, за этот ужасный год каждый из нас изменился", — говорится в комментарии к видео УНИАН.

В. Зеленский в своем эмоциональном новогоднем поздравлении пообещал, что Украина будет бороться до победы.

"Я хочу сказать всем вам: украинцы, вы невероятные! Посмотрите, что мы сделали и делаем! Как наши воины с первых дней разносят эту "вторую армию мира". Как наши люди останавливали колонны их техники. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Каждый из нас – борец. Каждый из нас – фронт. Каждый из нас – основа обороны", - сказал президент Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

"Ваш лидер… прячется за вами": Зеленский обратился в россиянам перед Новым годом

Владимир Зеленский записал видеообращение на тему...

Как в последний раз или всем бедам назло? Как Киев встречает Новый год

Историкам еще предстоит договориться о том, что считать...

TOP новостей

Что изменится в 2023 году — коротко: рост доходов, расходов и отчислений в пенсионные фонды

Правовые акты, вступившие в силу с 1 января, коснутся...

Эксперты отмечают новую тенденцию: вильнюсцы больше не хотят жить в столице

С появлением рекордной инфляции и удаленной работы...

Литовцы отапливают дома в долг: суммы уже превысили несколько миллионов евро

Правительство не успело доставить жителям подарки, так...

Фотогалерея: как Вильнюс встретил Новый год

В этом году жители, как и всегда, собрались встретить...

Синоптик не перестает удивляться погоде в выходные: такого еще не было

В Литве поставленные в субботу рекорды тепла в...