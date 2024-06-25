2024.06.25 08:33

Кортеж Орбана попал в ДТП в Германии, погиб полицейский

 
ru.DELFI.lt
Viktoras Orbanas
Viktoras Orbanas
ФОТО: Petr David Josek | AP / Scanpix

24 июня погиб 61-летний полицейский, второй был тяжело ранен во время ДТП с участием кортежа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Штутгарте.

Как отмечает Bild, Виктор Орбан находился в Германии на чемпионате Европы по футболу, накануне вечером он наблюдал за победой венгерской сборной над Шотландией в предыдущем туре чемпионата Европы.

69-летняя женщина на своем BMW выехала за шлагбаум и врезалась в мотоцикл 61-летнего офицера полиции, который сопровождал автомобиль Орбана, сообщает Reuters.

От силы удара BMW полицейского отбросило на служебный мотоцикл другого, 27-летнего офицера из сопровождения премьера Венгрии.

61-летний полицейский умер в больнице.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии