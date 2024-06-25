Кортеж Орбана попал в ДТП в Германии, погиб полицейский

Как отмечает Bild, Виктор Орбан находился в Германии на чемпионате Европы по футболу, накануне вечером он наблюдал за победой венгерской сборной над Шотландией в предыдущем туре чемпионата Европы.
69-летняя женщина на своем BMW выехала за шлагбаум и врезалась в мотоцикл 61-летнего офицера полиции, который сопровождал автомобиль Орбана, сообщает Reuters.
От силы удара BMW полицейского отбросило на служебный мотоцикл другого, 27-летнего офицера из сопровождения премьера Венгрии.
61-летний полицейский умер в больнице.
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