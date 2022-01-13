Коронавирус: ВОЗ предлагает сокращать частоту бустеров, в Канаде вводят налог на непривитых

Повторные прививки не спасут

Всемирная организация здравоохранения считает, что повторные прививки против ковида не являются жизнеспособной стратегией. Того же мнения придерживаются и в Европейском медицинском агентстве.

"Если у нас будет стратегия, согласно которой мы будем делать бустеры каждые четыре месяца, у нас могут возникнуть проблемы с иммунным ответом, - сказал Марко Кавалери, глава отдела вакцинации ЕМА. - И, конечно, есть риск утомить население постоянными прививками".

По словам Кавалери, вместо этого странам следует начать думать о том, чтобы проводить ревакцинацию через более продолжительные интервалы и синхронизировать ее с началом холодного сезона - так сегодня делают прививки против гриппа.

При этом европейский регулятор подтвердил, что, согласно исследованиям, риск госпитализации при заражении "Омикроном" на 50-70% ниже, чем при инфицировании "Дельтой".

В Великобритании "Омикрон" идет на спад



Согласно ежедневным данным, публикуемым правительством Великобритании, число случаев заражения ковидом в стране снижается.

Число подтвержденных случаев за последние семь дней на 13% меньше, чем на предыдущей неделе.

Правда, эти данные не учитывают повторно заразившихся, что с распространением "Омикрона" происходит все чаще. К тому же не всем удается сделать тесты - время от времени появляются сообщения о нехватке наборов для тестов в разных районах страны. На основании регулярных опросов, регистрирующих уровень инфекции, можно считать, что программа тестирования сегодня выявляет меньше случаев заражения, чем раньше.

Если считать по количеству госпитализаций, то в Великобритании оно, похоже, стабилизировалось на уровне около 2200 в день - примерно вдвое меньше, чем на пике прошлой зимой.

Согласно региональным данным, в Лондоне наблюдается заметный спад, во многих районах страны число госпитализированных тоже падает или как минимум не растет.

Однако некоторые эксперты выразили обеспокоенность тем, что это плато может быть недолгим - "Омикрон" может добраться до пожилых и клинически уязвимых пациентов.

Однако пока этого не происходит. Врачи связывают это с более легким течением "Омикрона" и эффективностью бустерной программы.

Тем не менее расслабляться еще рано, предупреждают эпидемиологи - вполне возможен длительный период медленного снижения уровня инфекции после короткого и быстрого падения заболеваемости с пиковых значений. Прошлой зимой строгий локдаун остановил распространение вируса и обеспечил относительно быстрое падение заражаемости.

Медленное снижение уровня инфекции наблюдалось и в Южной Африке, где "Омикрон" был впервые зарегистрирован. Там количество случаев падало гораздо медленнее после первоначального быстрого спада после достижения пика.

Налог на непривитых в Квебеке



Канадская провинция Квебек будет взимать "налог на здоровье" с жителей, не привитых от Covid-19.

В Квебеке зарегистрировано самое большое число смертей от ковида в Канаде.

Только около 13% жителей Квебека не привиты, но они составляют почти половину всех случаев госпитализации с ковидом.

Согласно федеральным данным, к 1 января 85% жителей провинции получили хотя бы одну дозу вакцины.

Премьер-министр провинции Франсуа Лего заявил на пресс-конференции, что люди, не сделавшие первую дозу вакцины, должны будут заплатить взнос. Размер его еще не назван, но, по его словам, он будет немаленьким.

"Я думаю, что сейчас это вопрос справедливости по отношению к 90% населения, которое пошло на определенные жертвы, - сказал Лего. - Я полагаю, что мы им обязаны".

На прошлой неделе власти провинции объявили, что для покупок в государственных магазинах, где продают марихуану и алкоголь, потребуется свидетельство о вакцинации.

В Квебеке также действует комендантский час (уже второй за время пандемии) с 22:00 до 05:00.

Во вторник число умерших от ковида достигло 12 тысяч человек. В предыдущие сутки было зарегистрировано 62 смерти - это соответствует уровню января 2021 года, до начала массовой вакцинации в провинции.

Среди пациентов с ковидом, находящихся в реанимации, количество непривитых составляет 45%.

Квебек - не единственный регион в мире, штрафующий непривитых.

С конца января невакцинированные греки старше 60 лет будут платить 100 евро штрафа месяц, а в Сингапуре пациентам с ковидом приходится самостоятельно оплачивать медицинские счета, если у них нет прививки.

Простуда может защитить от ковида



Согласно новому исследованию, проведенному Имперским колледжем Лондона, обычная простуда может обеспечить определенную защиту от коронавируса и помочь разработать универсальную вакцину от всех будущих вариантов Covid-19.

Ученых заинтересовало, почему одни люди способны противостоять коронавирусной инфекции, несмотря на длительное воздействие, а другие легко заражаются. Исследователи решили проверить теорию о том, что тип лейкоцитов, Т-клеток, вырабатываемый человеческим организмом для борьбы с простудой, может обеспечить некоторую защиту.

"Предыдущее заражение простудными коронавирусами (это дальние родственники SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19) может вырабатывать Т-клетки, которые будут способны перекрестно распознавать, а затем атаковать вирус SARS-CoV-2. Эту теорию мы и решили проверить", - рассказал один из авторов доклада Аджит Лалвани, заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона.

Исследование началось в сентябре 2020 года, до программ массовой вакцинации.

Ученые взяли образцы крови 52 человек, которые жили в том же доме, что и человек, инфицированный вирусом SARS-CoV-2. Отбор проб проводился сразу после подтверждения диагноза Covid-19.

Ровно половина опрошенных заразилась ковидом, а остальные - нет.

"Люди, у которых уже были Т-клетки, вызванные коронавирусом простуды и которые могли распознавать и атаковать SARS-CoV-2, не заразились", - сказал Лалвани.

Современные вакцины против ковида предназначены для запуска иммунного ответа, нацеленного на шиповидные белки на поверхности вируса. Однако эти шипы легко мутируют, снижая таким образом эффективность вакцины.

Т-клетки, напротив, работают против белков в ядре вируса, которые мутируют гораздо медленнее. "Полученные нами результаты дают основу для производства универсальной вакцины, индуцирующей Т-клетки, для защиты людей от нынешних и всех будущих вариантов Covid-19", - считает Аджит Лалвани.

"Карантинные лагеря" в Китае



Согласно неподтвержденным сообщениям и появившимся в соцсетях видео, жителей китайского города Сиань, закрытого в начале года на карантин, десятками свозят в специальные "карантинные лагеря".

Если верить изображениям в соцсетях, условия жизни в них мало отличаются от тюремных: это металлические блоки размером с грузовой контейнер, с маленькой кроватью, туалетом и умывальником. Срок содержания может составлять до двух недель.

С начала года Китай в рамках государственной политики "Ноль ковида" закрыл на карантин три города с общим населением в 20 миллионов человек. Жесткость мер объясняется в том числе приготовлениями к зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Эксперты, однако, предупреждают, что заразность нового варианта "Омикрон" не позволит достигнуть заявленной цели - полностью искоренить ковид на территории Китая.