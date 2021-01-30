Коронавирус: вакцина Novavax эффективна на 89%, эксперты ВОЗ ищут источник вируса в Ухане

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По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 по всему миру превышает 100 млн человек, умерших — 2,1 млн.

Вакцина Novavax



Эффективность новой вакцины американской компании Novavax составила 89,3% по итогам масштабных испытаний, проведенных в Британии.

В клинических испытаниях третьей фазы (финальный этап перед тем, как препарат рассмотрит регулятор) приняло участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет.

Однако другие испытания выявили, что прививка Novavax менее эффективна для защиты от нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. В результате проведенных там испытаний вакцина оказалась действенна только на 60%.

Ранее компании Pfizer и Moderna объявили о высокой эффективности своих вакцин против нового штамма коронавируса.

Вакцинация Novavax проходит в два этапа. Эта вакцина работает несколько иначе, чем те вакцины, которые уже есть на рынке. Но и она так же обучает иммунную систему обнаруживать смертоносный вирус и бороться с ним.

Великобритания заказала 60 млн доз вакцины, которую изготовят на северо-востоке Англии.

Если новый препарат успешно пройдет проверку британского регулятора, жители Соединенного Королевства смогут получить прививку этой вакцины уже во второй половине года, утверждают власти страны.

Пока в Великобритании разрешено использование трех вакцин от коронавируса: Оксфордского университета и фирмы AstraZeneca, компаний Pfizer и BioNTech и компании Moderna.

ЕС решает, как использовать AstraZeneca



Европейский регулятор EMA намерен огласить решение об использовании вакцины AstraZeneca в пятницу.

Существуют опасения относительно эффективности этого препарата против нового варианта коронавируса.

Ученые обеспокоены тем, что новый вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке, может быть резистентным к некоторым вакцинам и методам лечения.

Решение касательно вакцины коснется 27 стран-членов ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, входящих в состав Европейской экономической зоны.

Пока непонятно, запретит ли регулятор вакцину для людей старше 65 лет.

Постоянная комиссия по вакцинации Германии (STIKO) рекомендовала вакцину AstraZeneca только людям моложе 65 лет из-за недостатка данных о ее эффективности для людей более старшего возраста.

ЕС может заблокировать поставки вакцины в Великобританию



Евросоюз может заблокировать экспорт производимой на территории ЕС вакцины BioNTech/Pfizer в Великобританию в ответ на срыв поставок AstraZeneca. Об этом сообщает британское издание Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

Согласно документу, в Брюсселе рассматривают возможность принять неотложные меры для эффективного обеспечения вакциной населения ЕС. "Вакцинные войны" между Евросоюзом и Великобританией разгорелись из-за задержек с поставками препарата AstraZeneca.

ЕС потребовал, чтобы партии вакцины поставлялись с британских заводов компании, если в Европе не хватает мощностей для производства вакцины.

Британское правительство призвало AstraZeneca прежде всего выполнять свои обязательства перед Соединенным Королевством, поскольку ситуация в стране худшая в Европе.

Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане



Специалисты ВОЗ посетили больницу в китайском Ухане, где лечили первых пациентов, заболевших Covid-19.

Экспертная группа ВОЗ прибыла в Ухань более двух недель назад для расследования причин возникновения пандемии.

Известно, что специалисты рассчитывают также посетить ряд лабораторий, где проводились первые анализы, и птичий рынок, который часто называют первым очагом распространения пандемии.

В четверг власти Китая призвали экспертов ВОЗ работать непредвзято. Вашингтон заявил, что расследование должно быть основательным, а его выводы — предельно ясными.

Протесты против карантина в Ливане



Пока у жителей разных стран не появится коллективный иммунитет к коронавирусу, ограничения, такие как жесткий карантин, по-прежнему остаются наиболее эффективными в борьбе с пандемией.

Несмотря на один из наиболее высоких показателей вакцинации в мире, Израиль готовится продлить свой третий локдаун.

Но если одни послушно следуют правилам карантина, другие активно выражают свое недовольство.

В ливанском городе Триполи уже четвертые сутки не стихают жесткие столкновения между полицейскими и протестующими, выступающими против жесткого карантина, подкосившего и без того шаткую экономику страны.

Жители второго по величине ливанского города Триполи доведены до отчаяния: они говорят, что им нечего есть, и винят в этом местные власти.

В результате столкновений минувшей ночью один человек погиб, сотни получили ранения. По данным национального агентства новостей Ливана, протестующие бросали камни в сотрудников полиции, поджигали автомобили и попытались прорваться в здание городской администрации.

В ответ на это полиция применила слезоточивый газ и водометы. По некоторым сообщениям очевидцев и СМИ, сотрудники полиции также открыли огонь по демонстрантам.

С января в Ливане введен комендантский час. Местным жителям, за исключением ключевых работников, запрещено покидать свои дома. Это означает, что они не могут выйти в магазин за едой и должны полагаться на сервисы по доставке продуктов питания.

В Ливане из шести миллионов населения, около трети — безработные. Местные власти предоставляют финансовую поддержку 230 тысячам семей, однако почти половина населения страны живет за чертой бедности.

Вакцина Janssen: одного укола достаточно?



Новая вакцина от коронавируса бельгийской компании Janssen, принадлежащей американскому холдингу Johnson & Johnson, показала эффективность 66%.

По итогам международных испытаний, эта вакцина способна вызывать достаточно стабильный иммунный ответ уже после одной дозы, что ставит ее в выигрышное положение по сравнению с другими препаратами, вакцинация которыми проходит в два этапа.

В Южной Африке, где обнаружен новый вариант коронавируса, эффективность вакцины составила 57%.

Великобритания заказала 30 млн доз препарата. В этом году Janssen планирует произвести около миллиарда доз.

Вакцине еще предстоит пройти проверку регуляторов.

Переболевшие Covid-19 подвержены психическим заболеваниям



Каждый восьмой пациент, переболевший Covid-19 около полугода назад, страдает от неврологических или психических заболеваний, включая деменцию. К такому выводу пришли авторы исследования Оксфордского университета.

Исследователи изучили медицинские данные более 235 тысяч жителей США, переболевших коронавирусом.

Пациенты, прошедшие госпитализацию, более уязвимы к проблемам с психикой, но даже переболевшие Covid-19 в домашних условиях не менее застрахованы от разного рода заболеваний, включая включая депрессию и инсульт.

Результаты исследования, еще не прошедшего экспертную оценку, в очередной раз подчеркивают, что коронавирус может наносить серьезный ущерб психическому здоровью. Насколько непоправимы эти последствия еще предстоит выяснить.