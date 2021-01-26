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По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире с начала пандемии превысило 99,2 млн человек, умерли более 2,1 млн.

Вакцина компании Moderna способна бороться с новыми штаммами

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что вакцина ее производства, вероятно, способна противостоять новым более заразным штаммам коронавируса, обнаруженным в Великобритании и ЮАР.

Согласно первоначальным лабораторным исследованиям, антитела, появляющиеся в результате вакцинации, "узнают" новые варианты вируса и борются с ними так же успешно.

Исследователи изучили образцы крови восьми человек, получивших по две дозы вакцины Moderna, и первоначальные результаты оказались обнадеживающими. Правда окончательно эти выводы можно подтвердить только после более долгосрочных исследований с привитыми людьми.

Новые штаммы вируса были выявлены уже в нескольких странах. Как британский, так и южноафриканский варианты распространяются быстрее, чем первоначальный. При этом, согласно заявлению властей Великобритании, есть свидетельства, что новая вариация вируса может быть связана с несколько более высоким риском смерти.

По данным исследования компании Moderna, вакцина создает достаточное количество антител для борьбы с обоими вариантами, однако в случае штамма из ЮАР иммунный ответ организма был слабее. Как отмечает фирма, подобный результат может означать, что в случае южноафриканской вариации защита может быть менее долгосрочной.

Снятие локдауна на Украине



Власти Украины отменили жесткий карантин, который действовал по всей стране с 8 по 25 января. В это время не работали кафе, рестораны и бары, а также магазины непродовольственных товаров. Были закрыты кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы и театры, ученики школ и студенты находились на дистанционном обучении.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что введение карантина облегчило ситуацию и разгрузило медицинскую систему. "Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением составлял примерно 29 тыс., то сегодня цифра составляет 18,6 тыс. человек", — заявил он.

Теперь страна возвращается к уровню ограничений "оранжевой" зоны. С понедельника вновь открываются все магазины, рынки и торговые центры. Снова смогут принимать посетителей кафе и рестораны с условием, что расстояние между столами будет не менее 2 м, а за каждым столом смогут находиться не более четырех человек. Заказзывать еду можно будет до 22:00.

Кинотеатры и театры смогут заполнять залы не более, чем на 50%. В музеях и галереях посетителей будут принимать с расчетом — один человек на 10 кв. м. В спортзалах и фитнес-центрах необходимо будет предоставить 20 кв. м. на одного посетителя.

В Нидерландах допускают повторение беспорядков



В Нидерландах профсоюз полиции считает, что беспорядки, вспыхнувшие накануне в нескольких городах из-за коронавирусных ограничений, могут случиться вновь. В воскресенье состоялись массовые акции протеста против карантинных ограничений, действующих в стране.

В Амстердаме для разгона толпы полиция применила водометы и служебных собак. Некоторые демонстранты бросали в полицейских камни и зажженные фейерверки. Были задержаны почти 200 человек.

В Эйндховене некоторые участники акций протеста разграбили магазины на железнодорожном вокзале, они также поджигали автомобили и велосипеды.

Премьер-министр страны Марк Рютте осудил вышедшие из под контроля протесты, назвав их криминальным насилием.

В Мадриде комендантский час наступит раньше



В Мадриде для борьбы с распространением коронавируса комендантский час с понедельника будет начинаться на час раньше — с 22:00 — и заканчиваться в 6 утра. Власти столичного региона Испании также запретили встречаться людям, живущим в разных домохозяйствах.

Ресторанам, кафе и барам придется закрываться на час раньше — в 21:00.

В пятницу в Испании было выявлено более 42,8 тыс. новых случаев заражения, умерли 400 человек. Показатель среднего количества заражений на 100 тыс. человек за 14-дневный период увеличился с 796 до 828 за день.

Рост осенних случаев заражения из-за недостатка солнца



Осенью во многих европейских странах резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом, и многие тогда посчитали, что это связано с сезонным снижением температуры. Однако основным фактором могло стать географическое положение этих государств и наличие в организме витамина D, считает бельгийский ученый Стефан Вильранд. Свои выводы он опубликовал в журнале Nature.

Исследователь проанализировал данные о новых случаях заражения за два месяца в 18 странах, расположенных на широте от 39 до 62 градусов. Он не нашел какой-либо связи между температурными показателями или влажностью в течение предшествующих заболеванию 14 дней и ростом случаев Covid-19, но заметил прямую корреляцию с расположением страны на глобусе.

Резкий скачок кривой количества заражений совпадал с периодом, когда суточная доза ультрафиолетового излучения опускалась ниже примерно 34% аналогичного показателя на экваторе.

Соответственно, из-за недостатка солнечного света у людей снизилась выработка витамина D, что поспособствовало росту числа новых случаев.

Ученый подчеркивает, что недостаток ультрафиолетового излучения не является главной причиной, влияющей на ухудшение состояния зараженного, но может быть одним из влияющих факторов.

Скачок заражаемости в Дубае



На фоне резкого роста заражаемости в ОАЭ правитель Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум без объяснения причин назначил нового главу управления здравоохранения, новым руководителем стал Авад Сагир аль-Кетби. За прошедший месяц число новых заражений в ОАЭ увеличилось в три раза.

В понедельник власти сообщили о выявлении более 3,5 тыс. новых случаев. Умерли девять человек.

Власти страны сняли практически все ограничения, сохранив лишь обязательное ношение масок в общественных местах и необходимость соблюдения социальной дистанции. Дубай назвал себя открытым местом без карантина для путешественников из других стран, но после роста заражений был вынужден ограничить разрешенное количество людей на мероприятиях и в ресторанах. Также были отменены несрочные операции в больницах.

В ОАЭ проводится срочная программа иммунизации, и власти надеются до конца марта привить более 50% жителей страны.

Гостиничный карантин в Британии



Прибывающим в Британию вскоре, вероятно, придется проводить некоторое время в гостинице на обязательном карантине. Возможность введения этой меры сейчас рассматривают власти. Ожидается, что прибывающим придется оплачивать проживание в гостинице самостоятельно.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его кабинет обсудит эту идею и механизм ее работы. Аналогичные меры действуют в Австралии и Новой Зеландии.

Британские власти озабочены распространением новых штаммов коронавируса, в частности, появившимися в ЮАР и Бразилии. Сейчас все прибывающие в Британию обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный минимум за 72 часа до пересечения границы. Нарушителям грозит штраф до 500 фунтов.

В Австрии и Франции ограничили виды разрешенных масок



С сегодняшнего дня в Австрии в общественных местах можно будет носить лишь респираторы класса защиты не ниже FFP2. Это правило не распространяется на детей младше 14 лет.

Новую меру, как сообщает Франс пресс, жители приняли без особых жалоб, хотя некоторые предыдущие действия властей вызывали у людей недоумение, например, когда были закрыты школы, но горнолыжным подъемникам разрешили работать.

Еще несколько недель назад респираторы продавались примерно по 5 евро, но сейчас в продуктовых магазинах их можно купить примерно за 59 центов. Пенсионерам и семьям с низким уровнем дохода их выделили бесплатно на прошлой неделе.

Аналогичная мера была принята и во Франции. Там запретили носить самодельные маски, не обеспечивающие достаточную защиту от более заразного штамма коронавируса.

Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что под запрет также попадут тканевые маски, произведенные промышленно, поскольку они не обеспечивают необходимой фильтрации. Разрешено использование медицинских и тканевых масок первой категории, а также респираторов класса защиты не ниже FFP2.

Во Франции возможен третий локдаун



Между тем во Франции звучат призывы ввести третий локдаун, чтобы справиться с ростом числа новых случаев Covid-19. Несмотря на действующий там комендантский час, коронавирус продолжает быстро распространяться.

Глава совета по Covid-19 при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфреасси заявил, что в стране сложилась экстренная ситуация. Он призвал власти действовать как можно быстрее.

По его словам, более заразный штамм вируса, изначально обнаруженный в Британии, распространился по стране и сейчас составляет около 7-9% всех новых случаев в некоторых регионах. Дельфреасси отметил, что ситуация во Франции лучше, чем в других европейских странах, но предупредил, что распространение нового штамма может по сути означать вторую пандемию.

Ожидается, что французское правительство соберется в среду, чтобы обсудить необходимость введения новых ограничений.