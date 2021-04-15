Коронавирус в Турции: власти пытаются сдержать новую волну и обещают жесткие меры

"Недавний рост числа заражений и смертей, особенно в крупных городах, вынуждает нас снова ужесточить антивирусные меры", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания правительства.

За последнюю неделю ежедневное число новых случаев заражения в стране не опускалось ниже 50 тысяч.

"Наша цель - за первые две недели [Рамадана] достичь серьезного сокращения новых случаев заражения и смертей. Если мы это не добьемся, принятие гораздо более строгих мер станет неизбежным," - добавил турецкий президент. Под более жесткими мерами может иметься в виду полный локдаун с запретом выходить на улицы.

В среду турецкое министерство внутренних дел объявило о продлении комендантского часа, запрете перемещения между городами, закрытии спортзалов и бассейнов, запрете свадеб и возвращении школ к онлайн-обучению.

Наполняемость общественного транспорта ограничена 50%, а людям в возрасте старше 65 лет теперь разрешается выходить из дома только с 10 утра до двух часов дня.

Ограничительные меры ужесточаются во всех турецких провинциях, даже там, где ситуация с коронавирусом считается сравнительно спокойной.

Слишком рано открылись



Рост числа заражений в Турции, по данным ВОЗ, начался примерно с середины марта. К 31 марта число новых заражений превысило пиковую цифру декабря (33 тыс.) и достигло 37 тысяч.

Неделю назад число заражений достигло 49 тыс., на следующий день поднялось до 54 тыс. и с тех пор не опускалось ниже 50. Смертей, связанных с коронавирусом, в Турции сегодня насчитывается более 34 тыс.

Одновременно в стране продолжается вакцинация населения. По данным на минувшее воскресенье, в Турции было привито более 18 млн граждан, большая часть - китайской вакциной фирмы Sinovac.

Причиной роста заражаемости многие считают открытие в начале марта кафе и ресторанов, на которое власти пошли, чтобы помочь экономике. Еще в середине марта Эрдоган говорил, что правительство не собирается ужесточать карантинные меры.

Оппозиция и некоторые медики призывали ужесточить локдаун еще на прошлой неделе. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в разговоре с Би-би-си тогда отметил, что около миллиона жителей города на тот момент ежедневно пользовались общественным транспортом. Количество людей, передвигавшихся по городу, он назвал "сумасшедшим".

Ситуация в больницах



Как правило, на фоне быстрого роста заражаемости основная нагрузка приходится на больницы. Ранее некоторые турецкие эксперты говорили, что пандемия может привести к коллапсу системы здравоохранения страны.

"Каждый день растет количество новых случаев. Каждый день - рост числа смертей. В отделениях реанимации - тревожная ситуация", - говорил на прошлой неделе глава Ассоциации отделений интенсивной терапии Турции Исмаил Синел.

"К сожалению, мы ослабили карантинные меры и не смогли ускорить вакцинацию", - заявил в минувшую пятницу в интервью газете Hurriyet министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"Сейчас проблемы нет. Но если это будет продолжаться еще три-четыре недели, она возникнет", - прокомментировал он ситуацию в больницах. По словам министра, больницы страны сейчас заполнены на 55%, а отделения реанимации - на 67,4%.

Засилье "британского" штамма



По словам главы минздрава Фахреттина Коджа, у турецкой эпидемии есть одна особенность - около 85% новых случаев заражения - это заражения штаммом коронавируса, обнаруженным в Британии прошлой осенью.

Этот штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал причиной временной изоляции Британии от остальной Европы. Ранее британские ученые спрогнозировали, что он может стать доминирующим во всем мире.

Также в стране были выявлены два других штамма - из ЮАР и Бразилии, но лишь в единичных случаях.

"Южноафриканский вариант отмечен у 285 человек в 11 провинциях, а бразильский - у 166 человек в девяти провинциях", - заявил Коджа на пресс-конференции в понедельник.

Происходящее в Турции он охарактериховал как новый пик заражаемости и предупредил, что если этот показатель не упадет, то Турции "придется пойти на невиданные ограничительные меры".