Американские СМИ сообщают, что в США число жертв коронавируса стало больше, чем количество потерь страны во Второй мировой войне (291 тысяча), Корейской войне (47,4 тысячи) и войне во Вьетнаме (33,7 тысячи).
Общее число случаев заражения коронавирусом в США превышает 28 миллионов.
Президент США Джо Байден в понедельник объявил траур в память о жертвах коронавируса. Флаги по всей стране будут приспущены на протяжении пяти дней.
Помимо США, в тройку стран с самым большим количеством летальных исходов от Covid-19 входят Бразилия (246,5 тыс.) и Мексика (180,1 тыс.). В Латвии коронавирус стал причиной смерти более полутора тысяч человек.
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