Коронавирус в мире: ВОЗ возмущена склокой ЕС и Британии, Франция закрывает границы

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ВОЗ против "вакцинного национализма"

Всемирная организация здравоохранения выступила с критикой схемы контроля экспорта вакцин, которую в пятницу ввел Евросоюз.

ЕС решил ввести принцип контроля экспорта после того, как компания AstraZeneca объявила о срыве поставок 60% доз вакцины, обещанных ею по контракту Евросоюзу. Ранее ЕС призвал компанию поделиться частью поставок, предназначенных для Британии. В Британии этот призыв вызвал возмущение властей, и компания отказала, так как с Британией ее контракт был заключен на три месяца раньше. Кроме того, в Британии ситуация с коронавирусом намного хуже, чем в Европе.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, выступая на проходящей сейчас онлайн-версии Давосского саммита, назвал поведение ЕС и Британии "вакцинным национализмом", который только удлинит пандемию по всему миру и усилит неравенство между богатыми и бедными странами.

Другой представитель ВОЗ, Майкл Райан, руководящий программой по чрезвычайным ситуациям, также призвал богатые нации задуматься о бедных странах, которые еще долго не получат доступ хоть к каким-либо вакцинам. "Это напоминает склоку из-за целого пирога, в то время как у других нет даже крошек", - сказал Райан.

По схеме контроля экспорта, которую ввел ЕС, компании, производящие вакцины на его территории, должны просить у властей блока разрешение на экспорт своего продукта за его пределы.

ЕС имеет право отказать в разрешении, если данная компания еще не успела соблюсти условия своего договора с ним и поставить европейским странам весь объем предназначенных им доз.

Не только AstraZeneca, но и Pfizer объявляла, что временно сокращает поставки вакцины для ЕС - из-за работ по увеличению мощностей на своем заводе в Бельгии.

Контроль будет распространяться на экспорт в 100 государств, включая Великобританию, США и Австралию. Исключены из этой схемы многие развивающиеся страны - в том числе те, которые получат вакцину бесплатно по международной благотворительной программе Covax.

ЕС и Британия договорились о "перезагрузке" после ссоры из-за ирландской границы

Министр иностранных дел Британии Майкл Гоув в субботу заявил, что Лондон и Брюссель достигли соглашения в вопросе контроля за поставками вакцины на границе Северной Ирландии, после того как власти Евросоюза пошли на попятную в споре, разгоревшемся накануне.

Сторонам нужна "перезагрузка", а решение экстренно установить границу между двумя частями Ирландии будет пересмотрено, заявил Гоув.

В пятницу представители ЕС заявили, что в рамках схемы по контролю экспорта блок хочет аннулировать пункт соглашения о брексите, чтобы иметь возможность на границе с Северной Ирландией проверять, не экспортируют ли фармацевтические компании вакцину, предназначенную для Европы, в Британию.

"Я думаю, что Европейский союз признал , что совершил ошибку, попытавшись ввести в действие 16-ю статью, что значило бы новое появление границы на острове Ирландия", - сказал британский министр.

"Я обсудил это с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, и мы оба согласились, что нужна перезагрузка, что в первую очередь нужно учитывать интересы жителей Северной Ирландии", - добавил Гоув.

Принцип отсутствия физической границы между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией, входящей в Великобританию, был одним из важнейших условий брексита, так как наличие границы может привести к обострению исторического североирландского конфликта.

Решение ЕС осудили также в Дублине и Белфасте.

Позже в интервью Гоув заявил, что Евросоюз не провел консультаций перед тем как решил ввести контроль на границе. По его словам, жителей Северной Ирландии это ошарашило.

Франция не вводит локдаун, но закрывает границы

Франция закрывает границы для приезжих из государств за пределами ЕС. Правило не распространяется на дальнобойщиков и других людей, въезжающих в страну по необходимости.

В пятницу премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что не вводит в стране национальный карантин, которого многие ожидали из-за роста госпитализированных с коронавирусом - и в том числе, с его новыми штаммами.

Чтобы избежать локдауна, власти ограничивают въезд в страну, а также закрывают крупные непродовольственные торговые центры. Полиция будет активно штрафовать нарушителей правил - особенно организаторов нелегальных вечеринок и рестораны, открытые во время комендантского часа, пообещал премьер-министр в телевизионном обращении к нации.

Рестораны и другие заведения сферы услуг во Франции сейчас закрыты между 18:00 и 6:00, а въезжающие из других стран ЕС должны предъявлять негативный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до поездки.

В пятницу власти сообщили о 820 скончавшихся за день. Общее число смертей за все время пандемии во Франции превысило 75 тысяч человек. В больницах с коронавирусом находится 27 тысяч человек, три тысячи из них в реанимации.

Налог на богатых в Аргентине

В Аргентине вступает в силу разовый налог для самых богатых граждан страны. С помощью этого сбора власти хотят поддержать систему здравоохранения, а также предприятия, оказавшиеся на грани разорения из-за пандемии.

Гражданам, у которых на счетах находится больше 200 миллионов песо ( 2,3 млн долларов), придется заплатить в казну 3% от задекларированного в самой Аргентине и 5% от задекларированного за ее пределами. Налог коснется примерно 12 тысяч граждан, и с его помощью власти должны собрать 3 млрд долларов.

Часть этих денег также пойдет на социальную помощь и гранты на обучение.

За законопроект в декабре проголосовало 42 сенатора, против выступили 26. Оппозиция критикует этот налог, называя его конфискацией имущества.

Но власти настаивают, что этот шаг необходим для борьбы с последствиями пандемии, особенно сильно ударившей по малоимущему населению. Почти 40% аргентинцев живут за чертой бедности, а безработица составляет 11%.

Международная благотворительная организация Oxfam, занимающаяся борьбой с бедностью в развивающихся странах, в своем докладе похвалила решение Аргентины.

"Налог на сверхприбыли, которые корпорации заработали во время пандемии коронавируса, поможет собрать 104 миллиарда долларов - этого достаточно, чтобы поддержать всех работников, всех детей и всех пожилых людей в беднейших странах", - говорится в докладе благотворительной организации.