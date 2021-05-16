Коронавирус в мире: в Британии смягчают запреты, но "индийский" штамм может внести коррективы

Несмотря на обеспокоенность по поводу возможного распространения "индийского" штамма коронавируса, в Британии с понедельника, как и было запланировано правительством, отменяются некоторые правила, введенные на время карантина.

В помещениях можно будет собираться компаниями до шести человек (или из двух домохозяйств). Кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей уже не только на открытых летних верандах, но и внутри.

На улице будут разрешены встречи групп до 30 человек. Постепенно начнут возобновлять работу музеи, кинотеатры, стадионы. С понедельника можно будет заниматься в спортзалах. Жители Англии смогут отправиться в страны из "зеленого" списка (с низким уровнем заболеваемости Covid-19) и после возвращения им не придется соблюдать карантин.

В Шотландии с понедельника будут разрешены встречи групп до шести человек (или трех домохозяйств). Ресторанам и пабам будет разрешено подавать алкогольные напитки в помещении до 22:30. Жителям Шотландии также разрешат поездки без последующего карантина в страны из "зеленого списка".

Аналогичные смягчения ограничений ожидают и жителей Уэльса.

Это третий (и предпоследний) этап снятия ограничений из предусмотренных в плане правительства. Четвертый этап, введение которого запланировано на 21 июня, предполагает полную отмену действующих ограничений.

Опасность "индийского" штамма

Однако ранее врачи и учены выразили обеспокоенность по поводу того, что снятие ограничений приходится на время, когда в стране начал распространяться "индийский" вариант коронавируса, который, как предполагается, более заразен, чем те, с которыми сталкивались ранее.

В субботу Британская медицинская ассоциация заявила, что последствия снятия ограничений в это время могут оказаться крайне негативными.

В заявлении ассоциации подчеркивается, что снятие органичений может привести к резкому росту заболеваемости: во-первых, новый штамм гораздо легче передается, а во-вторых, молодое население страны еще не привито, и именно оно будет особенно социально активно после отмены ограничений.

Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок предупредил жителей Британии, что индийский вариант коронавируса может распространиться быстро, как пожар, особенно среди тех, кто еще не вакцинирован.

Он призвал всех жителей страны и после отмены ограничений быть осторожными и внимательными, и не терять бдительности.

Власти Британии объяснили, почему поздно "закрыли" Индию

Правительство Британии, подвергшееся критике за слишком позднее решение закрыть сообщение с Индией, заявило, что действовало последовательно и верно. В правительстве подчеркнули, что введенные ограничения в сообщении с Индией стали одними из самых жестких, и они были введены за две недели до того, как индийский штамм был признан более опасным.

При этом, как отметили в правительстве, и до введенных жестких ограничений, все прибывающие из Индии в Британию должны были сдать тест на коронавирус и находиться на карантине в течение 10 дней.

Ранее медицинское сообщество раскритиковало правительство страны за то, что ограничения на сообщения с Индией были введены слишком поздно, значительно позже того, когда стало ясно, что ситуация в Индии чрезвычайно сложная.

С 5 апреля в Индии регистрировалось более 100 тысяч случаев заболевания, однако Британия внесла Индию в "красный" список стран (страны со сложной эпидемиологической обстановкой) только 23 апреля, когда суточный прирост заболеваемости составлял более 300 тысяч новых случаев.

В правительстве пояснили, что для принятия решении о приостановке сообщения с Индией важна была информация не о числе зараженных, а о типе вируса, его заразности.

Специалисты обращают внимание, что за последнюю неделю число случаев заболевания "индийским" вариантом коронавируса в Британии утроилось.

Ранее ученые предупредили, что при заразности выше на 40-50%, чем у основного штамма, снятие ограничений приведет к значительному росту госпитализаций и может поставить под угрозу планы по отмене карантинных мер с 21 июня.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон признал, что распространение "индийского" варианта коронавируса грозит внести серьезные коррективы в план снятия ограничений. При этом, по его словам, правительство решило пока не переносить третий этап отмены ограничений на более поздние сроки.

"Ковидные паспорта": решение проблемы или дискриминация?

Исполнительный директор аэропорта Дубая Пол Гриффитс заявил, что введение "ковидных паспортов" неизбежно и необходимо для полноценного возобновления международных перевозок.

"Я не думаю, что этому есть какая-то альтернатива", - сказал Гриффитс в интервью Би-би-си. При этом он подчеркнул, что сам полностью поддерживает введение таких паспортов.

Критики подобного решения считают, что введение "ковидных паспортов" (известные также, как "вакцинные" или "паспорта здоровья") станет дискриминацией в отношении тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям, в силу недоступности вакцины или каких-то других причин.

Гриффитс не согласен с этим доводом. Он считает, что требование о наличии документов, подтверждающих вакцинацию, не является дискриминационным.

"Думаю, что проблема не в ковидных паспортах и дискриминации. Необходима выверенная глобальная программа вакцинации", - полагает он.

Против паспортов о вакцинации ранее выступила Всемирная организация здравоохранения, а также ряд других международных организаций. В ВОЗ отметили, что появление подобных документов приведет к недопустимому разделению общества.

В ВОЗ также отметили, что ковидные паспорта сложно назвать удачным решением проблемы, поскольку их введение поднимает ряд этических вопросов.

В Британии закрылся каждый десятый ресторан

В понедельник, 17 мая, предприятия общепита в Британии смогут принимать посетителей в залах, а не только на открытых террасах. Однако каждый десятый ресторан не смог пережить пандемию: в стране за время пандемии закрылись 9,7% ресторанов.

Больше всего пострадал "средний сегмент" - относительно недорогие рестораны, среди которых прекратил существование каждый пятый.

Пабы и бары также понесли большие убытки, и многие из них оказались на грани закрытия, однако они пострадали меньше, чем рестораны, свидетельствует статистика, представленная в Market Recovery Monitor.