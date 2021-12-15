Переболевшие и вакцинированные менее уязвимы, но радоваться рано

Опубликованное во вторник одно из первых рецензируемых исследований варианта "Омикрон" дает основания предположить, что переболевшие ковидом или вакцинированные лучше защищены от этой разновидности вируса.

Однако лабораторные образцы вируса, подвергшиеся исследованнию в этой работе, демонстрируют, что "Омикрон" действительно превосходит все предыдущие варианты по своей способности обходить иммунную защиту, полученную от предыдущей инфекции или вакцины.

Результаты, опубликованные в журнале Emerging Microbes & Infection, также предполагают, что, хотя третья прививка может значительно повысить иммунитет, она не защищает от "Омикрона" полностью.

Ученые также считают, что эти результаты предварительные, и для понимания иммунной защиты от нового варианта требуются дополнительные исследования.

Глава исследовательской группы Ючун Ван, старший научный сотрудник Национального института по контролю за продуктами питания и лекарствами в Китае, считает, что эти результаты согласуются с данными, полученными в Южной Африке, и подтверждают, что "Омикрон" может успешно обходить иммунную защиту.

"Мы обнаружили, что большое количество мутаций в варианте "Омикрон" действительно привело к значительным изменениям в иммунитете людей, которые уже болели ковидом, - говорит Ван. - Тем не менее, средний показатель ED50 (уровень защиты) от "Омикрона" все еще выше, чем базовый уровень, что указывает на то, что некоторый защитный эффект [от предыдущих прививок или инфекций] все еще существует".

Ван, бывший председатель отделения медицинской вирусологии и заместитель председателя отделения медицинской микробиологии и иммунологии Китайской медицинской ассоциации, подчеркивает, что иммунитет, выработанный после вакцинации или в результате инфекции, в течение последующего полугода постепенно ослабевает, новый вариант способен более эффективно обходить существующую иммунную защиту.

Южноафриканские ученые надеются на более легкое течение "Омикрона"

Южноафриканские ученые утверждают, что пока нет доказательств того, что "Омикрон" столь же опасен, как предыдущие волны ковида в стране.

Один из ведущих южноафриканских экспертов по Covid-19, профессор Салим Карим указал на данные больниц из района, где впервые был обнаружен вариант "Омикрон". По его словам, по сравнению с предыдущими волнами пандемии гораздо меньше пациентов нуждались в кислородных аппаратах или в реанимации.

"В нынешней волне лишь один из четырех случаев оказывается тяжелым - это заметная разница. И дело не только в вакцинах - потому что снижение тяжести течения заболевания происходит во всех возрастных группах, включая те, которые мы не вакцинировали", - говорит он.

Похожая картина сейчас выявляется и в показателях смертности.

Профессор Марта Нунес, эксперт по вакцинам из университета Уитса, также считает, что уровень смертности при "Омикроне" ниже, чем во время предыдущих всплесков.

Однако врачи считают, что данных о том, насколько тяжелым является вариант "Омикрон", пока недостаточно. Неясно также и то, как новые вспышки будут развиваться в других странах. "Омикрон" распространяется стремительно, и сравнения с предыдущими волнами эпидемии полезны лишь до определенного момента, утверждают ученые.

Между тем глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан заявил, что новый вариант коронавируса вызовет огромный рост госпитализаций в ближайшие недели. Он добавил, что приоритетом ВОЗ остается вакцинация первой дозой всех уязвимых групп по всему миру, а не повторная вакцинация в богатых странах.

Райан призвал все страны подготовить свои системы здравоохранения к росту инфекций.

"Омикрон" становится главной угрозой в Дании

Эпидемиологи заявляют, что на этой неделе "Омикрон" станет доминирующим вариантом коронавируса в Дании, что приведет к увеличению числа случаев заболевания до рекордного уровня.

Число случаев заболевания в Дании резко возросло, что привело к рекордным ежедневным показателям заражений ковидом.

Некоторые ученые ожидают, что заражения "Омикроном" будут составлять большинство всех случаев ковида в стране уже во вторник или в среду. Вариант "Омикрон" в настоящее время уже становится доминирующим в Дании и Великобритании. Ученые считают это первым доказательством его способности изменить ход пандемии за пределами южной части Африки.

Эпидемиологи полагают, что на основании данных из Дании и Британии можно прогнозировать развитие пандемии и число госпитализаций в Европе этой зимой, и указывают на необходимость эффективных программ ревакцинации населения.

"Дания стала одной из первых стран, где началось распространение нового варианта, но в других странах Европы скоро произойдет то же самое", - предупреждает Сорен Риис Палудан, профессор биомедицины в Орхусском университете.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании ожидает, что к середине декабря "Омикрон" станет доминирующим штаммом в стране. Норвежские власти полагают, что "Омикрон" станет основным вариантом ковида в Норвегии незадолго до Рождества.

Ограничения на продажу алкоголя в Норвегии

Норвегия объявила о ряде новых мер по борьбе с распространением инфекции, включая работу из дома и введение запрета на продажу алкоголя в барах, ночных клубах и ресторанах на ближайшие четыре недели.

В стране наблюдается один из самых высоких показателей инфицирования в Европе, уже зафиксирована почти тысяча случаев заболевания "Омикроном". Представители системы здравоохранения предупреждают, что без более жестких ограничений число новых инфекций может достигнуть 90 тысяч в сутки.

Правительство обещало направить военных для помощи в вакцинации и объявило о помощи норвежским предприятиям, в том числе о планах вернуть гарантии по кредитам для компаний и схему поддержки уровня заработной платы для рабочих.

По словам министра торговли Яна Кристиана Вестре, компаниям, которые по итогам года выйдут в прибыль, придется возвращать полученную поддержку.

Премьер-министр Йонас Гар Сторе заявил, что норвежцы смогут праздновать Рождество со своими близкими, но им придется сократить количество близких контактов и соблюдать социальное дистанцирование.

Ковидные паспорта подстегивают вакцинацию

Международное исследование практики применения так называемых ковидных паспортов показало, что они могут привести к вакцинации большего числа людей.

В исследовании, которое авторы назвали первым в своем роде, были изучены шесть стран, в которых были введены ковидные паспорта, дававшие доступ в определенные общественные места только тем, кто получил полную дозу вакцины, показал отрицательный результат в тесте на ковид или вылечился от коронавируса.

Выяснилось, что они способствовали значительному распространению вакцин в четырех странах (Израиле, Франции, Италии и Швейцарии), особенно в тех группах населения, которые относятся к вакцинации прохладно - в частности, среди молодых людей.

При этом авторы исследования отмечают, что ковидные паспорта - не панацея.

Исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, опубликовано в журнале The Lancet Public Health.

Pfizer и BioNTech уверены в эффективности своей вакцины, но разрабатывают новую

Разработчики популярной вакцины от коронавируса, компании Pfizer и BioNTech заявили, что ревакцинация их препаратом обещает стать эффективной защитой от "Омикрона".

Проведя небольшое исследование, компании пришли к выводу, что три дозы обеспечивают уровень антител против "Омикрона", аналогичный уровню двух доз против других вариантов.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что вакцины по-прежнему будут оберегать от тяжелых форм заболевания.

В своем заявлении на минувшей неделе генеральный директор Pfizer Альберт Бурла указал, что защита от этого варианта будет улучшена с помощью третьей прививки. "Обеспечение полной вакцинации как можно большего числа людей с помощью первых двух доз и ревакцинации остается лучшим способом предотвращения распространения Covid-19", - заявил он.

Однако в Pfizer и BioNTech отметили, что полученные результаты - предварительные, и заявили, что продолжат сбор данных и оценку реальной эффективности своей вакцины.

В компаниях также разрабатывают специальную вакцину против "Омикрона", которая в случае получения разрешения регулирующих органов будет готова к поставкам в течение 100 дней.